Un homme accusé de meurtres lors d’un défilé enlève sa chemise avant les ouvertures

MADISON, Wis. (AP) – Un homme du Wisconsin se défendant contre des accusations d’homicide pour avoir prétendument labouré son SUV à travers un défilé de Noël a enlevé sa chemise, s’est assis dos à la caméra et a collé une pancarte qui lui avait été donnée pour signaler les objections son pantalon jeudi avant le début des déclarations liminaires de son procès.

Les procureurs allèguent que Darrell Brooks, 40 ans, a tué six personnes et blessé des dizaines d’autres le 21 novembre dans la banlieue de Milwaukee à Waukesha. La police a déclaré qu’il s’était rendu au défilé après avoir fui des troubles domestiques, bien que les agents ne le poursuivaient pas à l’époque. Les 76 chefs d’accusation auxquels il fait face comprennent six chefs d’homicide intentionnel au premier degré. Chacun de ces chefs d’accusation est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire.

Brooks agit comme son propre avocat depuis la semaine dernière, lorsqu’il a demandé à la juge Jennifer Dorow de renvoyer ses défenseurs publics. Son procès a commencé lundi avec la sélection du jury. Brooks a interrompu Dorow à plusieurs reprises avant que des jurés potentiels ne soient amenés, ce qui a conduit le juge à le déplacer dans une autre salle d’audience où il pouvait regarder par vidéo et parler lorsqu’elle activait son microphone.

Des déclarations liminaires étaient attendues jeudi. Brooks a commencé la journée en interrompant Dorow au moins une douzaine de fois avant que les jurés ne soient amenés dans la salle d’audience. Entre autres choses, il lui a dit qu’il ne reconnaissait pas son propre nom.

Dorow a demandé à des huissiers de justice de l’emmener dans la salle d’audience alternative. Une fois là-bas, il a enlevé sa chemise d’uniforme de prison et s’est assis sur la table de la défense, dos à la caméra. On pouvait le voir faire des gestes et taper sur la table avec son doigt. Dorow a déclaré que pendant que les huissiers tentaient de le déplacer, il a enlevé sa chaussure et a menacé de la jeter.

On lui a donné une pancarte à tenir devant la caméra pour signaler des objections, qu’il a collée sur le devant de son pantalon. Il a également affirmé qu’il avait besoin d’aide médicale pour une coupure aux doigts. Dorow a dit qu’il n’y avait pas de sang et qu’il devrait attendre la pause déjeuner.

La procureure de district Susan Opper a déclaré à Dorow qu’elle pensait que Brooks essayait simplement de retarder le procès. Elle a déclaré que les enregistrements de ses appels depuis la prison montrent qu’il discute de son cas avec plusieurs personnes chaque jour.

“Ces actions sont délibérées et intentionnelles et elles se sont intensifiées”, a déclaré Opper. “Il tente de faire dérailler ces procédures et de retarder l’inévitable.”

Dorow a accepté, notant que quatre psychologues ont examiné Brooks.

“Il est très clair pour ce tribunal que tout ce qu’il a fait, tel que décrit par l’État et mis en évidence dans le dossier de cette procédure, est la seule intention de M. Brooks de se moquer de ce processus”, a déclaré Dorow. “Je crois que ce procès doit continuer et devrait continuer.”

Après que Dorow ait appelé les jurés dans la salle d’audience, Brooks a retiré son signe d’objection de son pantalon et s’est tenu derrière la table, les yeux fermés, pendant que Dorow lisait chaque accusation.

Todd Richmond, l’Associated Press