Un homme de 66 ans a été accusé du meurtre de deux femmes dans le Kent il y a plus de 30 ans.

La police a déclaré que David Fuller, de Heathfield, East Sussex, avait été accusé de deux chefs de meurtre en relation avec la mort de Wendy Knell et Caroline Pierce en 1987.

Il a été placé en détention provisoire pour comparaître samedi devant la Magistrates ‘Court de Medway.

La gendarme en chef adjointe Tracey Harman, de la Direction des crimes graves du Kent et de l’Essex, a déclaré: «Bien que plus de trois décennies se soient écoulées depuis ces meurtres, j’exhorte tous ceux qui ont des informations, aussi mineures ou insignifiantes soient-elles be, pour nous contacter. «

La gérante du magasin, Mme Knell, 25 ans, a été retrouvée agressée sexuellement et battue à mort dans son lit à Guildford Road, Tunbridge Wells, le 23 juin, après ne pas se présenter au travail.

La deuxième victime, également de Tunbridge Wells, a été tuée cinq mois plus tard après avoir été attaquée devant son domicile à Grosvenor Park.

Mme Pierce a été vue pour la dernière fois vers minuit le 24 novembre 1987, lorsqu’elle a été déposée par un taxi à son domicile.

Des cris ont été entendus à l’extérieur de la maison et son corps a été retrouvé par un ouvrier agricole dans un fossé de drainage à 64 km de Romney Marsh le 15 décembre de cette année-là.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police de Kent au 01622 652006 en citant la référence de cas 46 / YY / 16746/20 ou d’appeler Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.