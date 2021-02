La famille d’un adolescent poignardé à mort avec un couteau de chasse est restée « sans voix » après avoir appris que l’un des cinq hommes accusés de son meurtre avait été libéré malgré le non-respect de ses conditions de mise en liberté sous caution huit fois en un an.

Jack Beasley, 17 ans, aurait été poignardé à mort après s’être disputé avec un groupe de garçons devant un supermarché IGA à Surfers Paradise, Queensland, le 13 décembre 2019.

Cinq adolescents – alors âgés de 15 à 18 ans – ont été accusés de meurtre et testament comparaissent jeudi devant le Southport Magistrates Court pour faire entendre leurs accusations.

Mais l’un des meurtriers présumés, dont le nom a été supprimé par les tribunaux, a enfreint à plusieurs reprises ses conditions de mise en liberté sous caution en attendant son audience.

L’homme, qui a maintenant 20 ans, a été arrêté le 2 février par la police de Brisbane pour avoir conduit un scooter sans casque. Il aurait donné à la police un faux nom à l’époque.

Lorsqu’il a comparu devant le tribunal de première instance de Brisbane la semaine dernière, l’homme, de North Booval, a été condamné à 12 mois de probation après avoir plaidé coupable d’avoir violé la caution et de ne pas se conformer aux instructions de la police.

Il s’est d’abord vu refuser la mise en liberté sous caution mais a de nouveau été libéré sous caution devant la Cour suprême, selon le Gold Coast Bulletin. Les conditions de sa dernière caution ne sont pas connues.

Le même homme a reconnu avoir violé ses conditions de mise en liberté sous caution six fois en deux mois après avoir comparu devant le tribunal en novembre dernier.

Le père de Jack Beasley, Brett a été indigné que le tueur présumé soit à nouveau un homme libre.

« Encore une fois, c’est juste un autre coup de pied dans les tripes pour notre famille », a déclaré Brett Beasley à la publication.

«Combien de fois cela doit-il arriver?

‘Je suis sans voix. Cela rend définitivement tout le processus plus difficile.

Le jeune homme de 20 ans a été initialement libéré sous caution par la Cour suprême le 1er avril 2020.

Il est clair pour moi et pour la communauté que certains jeunes délinquants ne se soucient tout simplement pas des conséquences », a déclaré Annastacia Palaszczuk.

Brett Beasley (à gauche) et son épouse Belinda ont créé une fondation pour éduquer et conduire le changement après la mort de leur fils Jack Beasley (à droite)

Mardi, la première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, a annoncé une répression contre les jeunes criminels avec «toute la force et les ressources à notre disposition» après qu’une série de meurtres présumés choquants a secoué l’État.

Les tribunaux pourront désormais équiper les délinquants à haut risque âgés de 16 et 17 ans de traceurs GPS dans le cadre des conditions de mise en liberté sous caution et la police de la Gold Coast portera des baguettes de détection de métaux pour éradiquer les crimes au couteau dans le cadre des nouvelles mesures strictes.

« Les nouvelles mesures cibleront les jeunes criminels inconditionnels qui offensent et mettent la communauté en danger à plusieurs reprises », a déclaré mardi Mme Palaszczuk.

« Ils ressentiront toute la force de la loi lorsqu’il s’agira de nos changements sous caution. »

«La perte de quatre vies innocentes ne peut rester sans réponse. Il est clair pour moi et pour la communauté que certains jeunes délinquants ne se soucient tout simplement pas des conséquences », a déclaré Mme Palaszczuk.

«Ce sont ces 10% qui sont responsables de 48% du crime. Ce sont eux que nous allons cibler avec toute la force et les ressources à notre disposition.

La Fondation Jack Beasley, créée par Brett Beasley et son épouse Belinda, a publié des commentaires en réponse.

« Bien que l’annonce d’hier soit un grand pas dans la bonne direction, voici un exemple parfait de la raison pour laquelle les lois sur le cautionnement ont besoin d’une réforme massive et il doit y avoir une certaine responsabilité autour des décisions d’atterrissage en toute sécurité en ce qui concerne les jeunes qui enfreignent la caution. »

«Depuis longtemps. Croisons les doigts, ils les reçoivent dès que possible.

La fondation, créée pour aider à éduquer et conduire le changement autour de la violence des jeunes, a pour slogan «Détecter les couteaux, sauver des vies».

Mme Palaszczuk a déclaré que les changements ciblaient environ 400 récidivistes, responsables de près de la moitié de tous les crimes commis par les jeunes dans l’État.

Il y avait de plus en plus d’appels à l’action après qu’un couple de Brisbane et leur bébé à naître aient été tués lorsqu’un adolescent aurait accidenté une voiture présumée volée le jour de l’Australie.

Vendredi soir, une femme de Townsville a été tuée lorsqu’elle a été heurtée par une voiture conduite par un justicier, qui poursuivait une voiture présumée volée conduite par des adolescents.

Sept changements législatifs, y compris l’utilisation de traceurs GPS, seront adoptés par le gouvernement du Queensland en février.

« Ce n’est pas la panacée, mais c’est un outil que nous n’avons pas actuellement », a déclaré la commissaire adjointe Cheryl Scanlon.

« Nous l’avons vu utilisé dans d’autres endroits et c’est le but du procès. »

Les juges auront également une présomption contre la mise en liberté sous caution pour les contrevenants qui commettent des actes criminels graves tels que l’introduction par effraction, l’agression sexuelle et le vol à main armée pendant qu’ils sont sous caution.

Les parents et les tuteurs devront garantir au tribunal que les conditions de mise en liberté sous caution seront respectées avant que les jeunes contrevenants ne soient libérés.

