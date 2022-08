Un homme accusé de meurtre lors du meurtre d’un flic de l’Indiana le week-end

ANDERSON, Ind. (AP) – Un homme accusé d’avoir tué par balle un policier de l’Indiana lors d’un contrôle routier avait composé une chanson sur le meurtre d’un officier, ont annoncé lundi les enquêteurs.

Carl Boards II a été accusé de meurtre et d’autres crimes, un jour après que l’officier d’Elwood Noah Shahnavaz a été abattu dimanche aux petites heures du matin dans le comté de Madison, à environ 80 kilomètres au nord-est d’Indianapolis.

L’officier de 24 ans a été touché par des coups de feu après avoir arrêté la voiture de Boards. Les enquêteurs ont trouvé 36 douilles de balles de fusil et des dommages au capot, au pare-brise et à la porte du conducteur de la voiture de patrouille.

L’arme de Shahnavaz était toujours dans son étui lorsqu’il a été transporté à l’hôpital, a déclaré Richard Clay de la police de l’État de l’Indiana dans un dossier judiciaire.

Boards, 42 ans, possède un salon de coiffure à Marion, Indiana. La police s’est rendue au magasin et a interrogé un homme qui vit dans un appartement au-dessus de l’entreprise.

L’homme a indiqué que Boards “a fait une chanson enregistrée déclarant que s’il était jamais attrapé par la police, il les tuerait”, a déclaré Clay.

Boards a été libéré sur parole il y a un an. Son casier judiciaire remonte à 1999 et comprend des condamnations impliquant des armes à feu et des drogues, a déclaré Clay.

On ne savait pas immédiatement si Boards avait encore un avocat qui pourrait commenter les allégations.

