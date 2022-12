Un homme accusé de meurtre en lien avec la mort de Takeoff

La mort du rappeur Migos suscite des inquiétudes quant à la violence armée dans le hip hop

La mort par balle du rappeur populaire Takeoff n’est que le dernier d’une série d’incidents violents suscitant de sérieuses inquiétudes quant à la montée de la violence armée dans la communauté hip-hop. [Correction: The graphic referring to when rapper Pop Smoke died contains an incorrect date. Pop Smoke was shot during a home invasion in 2020]