Un homme accusé de meurtre dans une fusillade mortelle en 2018

7 septembre — Un homme qui aurait tiré et tué un autre homme en 2018, puis aurait invoqué la légitime défense, a été inculpé cette semaine de meurtre, selon le procureur du comté de Pontotoc, Erik Johnson.

Zachery Perkins, 26 ans, d’Ada, a été inculpé jeudi devant le tribunal de district du comté de Pontotoc de meurtre au deuxième degré pour le décès, le 26 octobre 2018, de Jonathon Piñon, 20 ans.

« Au départ, ce n’était pas mon prédécesseur qui avait déposé la plainte, mais l’OSBI (Oklahoma State Bureau of Investigation) m’a demandé de réexaminer l’affaire, et j’ai décidé de la porter (accusation) », a déclaré Johnson vendredi. « Je pense que c’est une bonne affaire. »

Jeudi également, un mandat d’arrêt a été émis contre Perkins. Johnson a déclaré que Perkins avait été arrêté vendredi matin et emmené au centre de justice du comté de Pontotoc.

Perkins a déclaré aux enquêteurs en 2018 que lui et Piñon se disputaient et qu’il lui avait tiré dessus après que Piñon eut pointé un pistolet sur lui.

Le 26 octobre 2018, les autorités ont été appelées dans une résidence à Byng concernant un possible homicide.

Le shérif du comté de Pontotoc, John Christian, a coordonné une réponse à grande échelle de son bureau, de la police d’Ada, de la police Chickasaw Nation Lighthorse, de la patrouille routière de l’Oklahoma et du groupe de travail du district 22 sur la drogue et les crimes violents.

Les autorités ont rapidement sécurisé une zone près de South Main Street/Old Highway 99 et High School Boulevard à Byng, puis ont commencé une recherche systématique de porte-à-porte pour retrouver Perkins, alors âgé de 20 ans.

Christian a déclaré que le répartiteur central avait reçu un appel de la mère de Perkins peu après 20 heures, disant aux répartiteurs que son fils l’avait appelée et lui avait dit de ne pas rentrer à la maison parce que quelqu’un avait été abattu. À son arrivée à la résidence, elle a dit aux répartiteurs qu’elle avait trouvé un corps étendu sur le canapé et que Perkins avait disparu.

Sur la base de ces informations, les autorités ont envoyé l’avis Hyper-Reach suivant vers 20h28 aux résidents du secteur, les informant de l’évolution de la situation :

« Il y a un homme armé en liberté dans la région de Byng. Il n’y a pas de description pour le moment. Soyez vigilants et signalez tout ce qui est suspect ou inhabituel au shérif ou au centre de répartition. »

Les membres de l’agence ont travaillé ensemble pour dégager et sécuriser les maisons, escorter les piétons vers des endroits sûrs et sécuriser les étudiants et les membres du public, qui assistaient à une pièce de théâtre au lycée Byng au moment où l’incident se déroulait.

Les autorités ont continué à rechercher Perkins, ignorant temporairement qu’il avait déjà quitté la zone.

Oklahoma City

À l’insu des autorités du comté de Pontotoc, a déclaré Christian en 2018, Perkins a appelé quelqu’un pour venir le chercher avant l’arrivée de sa mère à la maison.

Christian a déclaré qu’une personne avait récupéré Perkins à Byng et l’avait conduit dans une résidence à Oklahoma City.

« L’occupant de la maison s’est connecté aux réseaux sociaux et a consulté l’histoire. Il a vu que nous le recherchions pour une fusillade et il leur a dit… vous ne pouvez pas rester ici », a déclaré Christian. « Cet individu a appelé la police d’Oklahoma City et l’a dénoncé. Ils ont immédiatement envoyé des agents pour commencer à le rechercher. »

Avec l’aide de l’ancien agent du groupe de travail sur les drogues et les crimes violents du district 22, Heath Miller, les autorités du comté de Pontotoc ont pu guider les policiers d’Oklahoma City jusqu’à l’emplacement de Perkins, où il a été arrêté après une brève poursuite à pied.

Les agents du Bureau d’enquête de l’État de l’Oklahoma ont interrogé Perkins à Oklahoma City, puis l’ont libéré en attendant le résultat de l’enquête.