ST. PAUL, Minnesota (AP) – Un homme de Minneapolis a été inculpé de trois chefs de meurtre et de trois chefs de tentative de meurtre lors d’une fusillade le week-end qui a fait trois morts et deux blessés, selon une plainte pénale rendue publique vendredi.

Les autorités disent qu’Antonio Dupree Wright, 41 ans, est entré dans un duplex de St. Paul par la porte arrière le 4 septembre, a levé une arme à feu et a commencé à tirer sur les personnes à l’intérieur. Selon une déclaration de cause probable, il a d’abord tiré dans la tête de Maisha Spaulding, 44 ans, alors qu’elle était assise sur un canapé. Il a ensuite tiré au visage d’Angelica Gonzales, 33 ans, et de Cory Freeman, 42 ans, alors qu’il tentait de s’enfuir. Tous les trois sont morts.

Wright, qui portait un masque de ski, a continué à tirer sur d’autres personnes dans le duplex, ont déclaré les procureurs. Un homme et une femme ont été retrouvés à l’extérieur avec des blessures par balle, et un autre homme s’était roulé sous un canapé pendant l’attaque et avait survécu, selon la plainte.

L’un des hommes qui ont survécu, identifié comme SA, a déclaré que Wright était un trafiquant d’héroïne qui était paranoïaque et croyait qu’il était suivi par les autorités fédérales. SA a déclaré à la police que Wright avait un lien avec les vice-lords et avec Chicago, et pensait que les personnes qu’il avait abattues le harcelaient, selon une déclaration de cause probable.

Les procureurs disent que Wright est en détention à Chicago, où il a été arrêté mercredi, et fera sa première comparution devant le tribunal de district du comté de Ramsey après son extradition vers le Minnesota. Il n’était pas immédiatement clair si Wright avait un avocat pour commenter en son nom.

Wright est également accusé dans le comté de Ramsey d’enlèvement et de tentative de meurtre à la suite d’un incident survenu deux jours auparavant au cours duquel il aurait mis une arme à feu sur la tête d’un homme qu’il pensait avoir dénoncé après que l’homme ait entendu Wright discuter d’un meurtre, selon la plainte. Dans ce cas, Wright aurait tiré quatre fois sur l’homme lorsque l’homme s’est enfui.

Wright a déjà été condamné pour huit crimes, notamment pour voies de fait au troisième degré, vol à main armée et possession de cocaïne, ont déclaré les procureurs. Au moment de la fusillade, Wright était sous surveillance après sa sortie de prison pour une affaire de drogue, selon un dossier du Département des services correctionnels de l’État.

