Un homme accusé de meurtre dans la mort de sa fille et de sa belle-sœur après que 6 personnes ont été retrouvées mortes dans l’incendie d’une maison

GREEN POND, SC (AP) – Un homme a été accusé de meurtre dans le meurtre de sa belle-sœur et de sa fille après que les autorités de Caroline du Sud ont trouvé six personnes mortes alors qu’elles répondaient à des informations faisant état d’un incendie et de coups de couteau, ont déclaré des responsables lors d’un conférence de presse lundi.

L’avocat du 14e circuit, Duffie Stone, a identifié une femme de 50 ans et une fille de 11 ans comme deux des six personnes tuées dimanche dans une maison en flammes. Aucun motif n’a été identifié et les responsables s’attendent à ce que d’autres accusations soient portées. L’identité des autres victimes décédées n’a pas été révélée, car le shérif du comté de Colleton, Buddy Hill, a déclaré que les autorités attendaient les résultats de l’autopsie.

Ryan Lenard Manigo, 33 ans, a été détenu dimanche au centre de détention de Colleton dans le cadre de l’enquête en cours. Bond n’a pas été fixé lors d’une audience lundi après-midi, a déclaré Stone. Manigo a également été accusé de tentative de meurtre sur le seul survivant en plus des deux chefs de meurtre.

Les autorités ont trouvé les victimes décédées et une personne dans un état critique dans une maison de Green Pond vers 11 heures, a indiqué le bureau du shérif du comté de Colleton dans un communiqué publié dimanche.

La victime survivante, âgée de 13 ans, a été transportée par avion vers un hôpital de Green Pond, à environ 67 kilomètres à l’ouest de Charleston et soignée sur place pour des coupures et des coups de couteau. La victime a partagé le prénom du suspect et la description du véhicule avec la police à l’extérieur de l’incendie, a déclaré Hill.

Hill a remercié la famille des victimes pour leur « aide considérable » et a demandé au public de les garder dans leurs prières lors de la conférence de presse de lundi.

« Les événements d’aujourd’hui qui se sont produits dans cette communauté tranquille et nichée de Green Pond sont tragiques », a déclaré Hiram Davis, porte-parole de la famille, à WCBD-TV dimanche.

Davis a remercié les forces de l’ordre au nom de la famille pour leur réponse et leur compassion et a souligné que même si le motif est inconnu, il est essentiel de rester vigilant dans la communauté.

Les enquêteurs sur les incendies criminels de la division de l’application de la loi de l’État de Caroline du Sud participent à l’affaire, a déclaré le bureau du shérif.

The Associated Press