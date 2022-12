Un homme accusé de meurtre arrêté 49 ans après avoir commis le crime

Un homme de 73 ans du Maharashtra, accusé de meurtre, a été arrêté par la police d’Ahmedabad après plus de 49 ans de crime. Selon un rapport d’Indian Express, l’accusé aurait assassiné le propriétaire de sa maison à Ahmedabad, Gujarat.

Un homme du nom de Sitaram Bhatane aurait tué Mani Shukla, 70 ans, chez elle à Saijpur, Ahmedabad, en 1973. L’accusé vivait là avec ses deux frères et il n’avait que 27 ans à l’époque, ajoute le rapport.

Il a été arrêté par la police d’Ahmedabad dans son village d’Ahmednagar, Maharashtra. Il a été révélé dans l’enquête que les trois frères – Sitaram, Mahadev et Narayan – vivaient à l’étage au-dessus de l’étage de la propriétaire.

La police a été informée d’une odeur nauséabonde dans le quartier et la maison a été fermée à clé lorsque les agents sont arrivés sur les lieux. Une enquête plus approfondie a révélé que trois jours avant le meurtre, Sitaram a été vu entrer dans la maison de Mani la nuit, après quoi la maison a été fermée à clé de l’extérieur. Il a également été constaté que même des ustensiles avaient été volés dans la maison.

Un FIR a été déposé contre l’accusé en vertu des articles 302 (peine pour meurtre) et 392 (peine pour vol qualifié) du Code pénal indien (IPC). Le FIR a été déposé par VS Sethi, alors inspecteur du poste de police de Sardarnagar. Le crime a eu lieu dans la région de la société Dhanushyadhari de Saijpur à Ahmedabad.

Selon l’enquêteur du poste de police de Sardarnagar, PV Gohil, le commissaire de police d’Ahmedabad a récemment mené une campagne annuelle pour retrouver les criminels en fuite avant les élections à l’Assemblée du Gujarat. Après s’être coordonnés avec la police du Maharashtra, ils “ont eu la chance d’avoir retrouvé l’accusé”.

L’accusé a révélé qu’il s’était rendu chez Shukla pendant qu’elle dormait, car il avait besoin d’argent. Alors qu’elle volait des choses dans la maison, elle s’est réveillée et a essayé de l’arrêter. Un combat s’est ensuivi entre les deux et la femme est tombée, après quoi Sitaram l’a quittée et s’est enfuie, a indiqué la police dans un communiqué.

