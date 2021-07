Un homme accusé de meurtre après qu’un client de 60 ans a été poignardé à mort à Oxford Circus à Londres

Un homme a été inculpé du meurtre d’un acheteur de 60 ans qui a été poignardé à mort jeudi à Oxford Circus à Londres.

Tedi Fanta Hagos, 25 ans, comparaîtra en détention devant le tribunal de première instance de Westminster samedi, a annoncé la police du Met.

L’homme a été poignardé à mort dans le quartier animé d’Oxford Circus à Londres Crédit : Twitter / @ArabGaucho

Hagos, de Swansea, a également été accusé de possession d’une arme offensive.

La victime a été poignardée lors d’une « attaque aléatoire et non provoquée » dans le très fréquenté Oxford Circus de la capitale jeudi soir.

Des passants courageux ont poussé le suspect au sol et ont caché son couteau après le bain de sang du centre de Londres.

La victime a été transportée d’urgence à l’hôpital dans un état critique, mais la police a confirmé vendredi qu’il était décédé.

Des images montrent des agents épinglant et fouillant le suspect que l’on entend fulminer contre les flics.

Deux flics ont retenu le suspect menotté qui gisait sur la route à côté d’un bus londonien rouge.

Les acheteurs horrifiés regardent l’homme, vêtu d’un haut rouge et d’un pantalon kaki, être arrêté après l’attaque sauvage.

Scotland Yard a déclaré que l’horreur était traitée comme « aléatoire et non provoquée » et a confirmé qu’ils ne cherchaient personne d’autre en lien avec ce meurtre horrible.

L’inspecteur-détective en chef Vicky Tunstall, du Specialist Crime Command, a déclaré: « Je voudrais rassurer le public que son on ne pense pas qu’il soit lié au terrorisme.

« Il est clair que ce quartier d’Oxford Circus était très fréquenté au moment de l’attaque.

« Des membres du public sont intervenus pour détenir le suspect et j’espère les retrouver et leur parler, sécuriser leurs comptes et leur offrir un soutien. En particulier, je voudrais retrouver deux jeunes hommes avec des planches à roulettes qui ont mené cette intervention.

« J’appelle toute personne qui a été témoin de l’agression, ou qui possède des images de téléphone portable, à nous contacter. J’appelle également les propriétaires de voitures qui passent avec des dashcams à vérifier s’ils ont enregistré l’incident. »

Des témoins oculaires ont déclaré avoir vu le suspect se faire sauter dessus par un homme avant que d’autres ne le clouent au sol après les coups de couteau « horribles ».

L’un d’eux a déclaré: « Un homme l’a attrapé et peu de temps après, la police l’a retenu et il criait.

« Je ne pouvais pas entendre ce qu’il disait cependant. »

La force a déclaré que les plus proches parents de la victime ont été informés et sont soutenus par des agents spécialement formés,

Une autopsie sera programmée en temps voulu.