Un homme accusé de meurtre a déclaré à la police qu’il avait fumé de la marijuana le jour de l’accident mortel de 2020 à l’extérieur d’Hébron – Shaw Local

Un homme accusé de meurtre au premier degré a déclaré à la police dans une interview enregistrée qu’il avait fumé de la marijuana le jour de 2020 où il s’est écrasé dans un véhicule venant en sens inverse lors d’une tentative de suicide à l’extérieur d’Hébron qui a tué un et blessé un autre.

William P. Bishop, 44 ans, de Chicago, à son troisième jour de procès devant le juge du comté de McHenry, Michael Coppedge, s’est assis sans émotion visible alors que l’entretien enregistré avec la police jouait dans la salle d’audience mercredi.

En plus du meurtre au premier degré, Bishop est accusé de deux chefs d’accusation chacun de batterie aggravée et de conduite aggravée sous l’influence en relation avec l’accident qui a tué Jason Miller, 41 ans, de McHenry, et a laissé le passager et collègue de Miller, Rory Fiali. , 58 ans, également de McHenry, avec des blessures qui ont changé sa vie.

Les procureurs ont allégué que Bishop avait agi délibérément et de manière criminelle lorsqu’il a conduit sa Jeep Cherokee à travers la ligne médiane et a heurté la camionnette de travail de Miller. Les avocats de Bishop ont déclaré qu’il souffrait de dépression bipolaire, qu’il était en proie à un épisode maniaque et qu’il n’était coupable d’aucun crime.

Le sergent du bureau du shérif du comté de McHenry. Trent Raupp a témoigné mercredi qu’il avait rencontré Bishop au Northwestern Medicine McHenry Hospital vers 19 h 30 le 18 mai 2020, cinq heures après l’accident. Bishop a répété une grande partie de ce qu’il avait dit aux officiers plus tôt dans la journée.

Bishop a déclaré qu’il souffrait de maladie mentale depuis des années, qu’il consultait un psychologue, qu’il était suicidaire et qu’il avait entendu des voix disant qu’il devait se suicider. Sa paranoïa a été affectée par les messages qu’il a lus sur les réseaux sociaux, les arrêts de la pandémie de COVID-19 au cours des semaines précédentes et le stress lié au travail, a-t-il déclaré.

William Bishop revient sur les personnes présentes dans la galerie lors d’une pause dans son procès devant le juge du comté de McHenry, Michael Coppedge, le lundi 17 octobre 2022, au palais de justice du comté de McHenry à Woodstock. Bishop est accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre au premier degré en lien avec un accident de mai 2020 près d’Hébron qui a tué Jason E. Miller, 41 ans, de McHenry. Les procureurs ont déclaré qu’ils pensaient que Bishop tentait de se faire du mal lorsqu’il a intentionnellement écrasé sa voiture, tuant Miller, le conducteur d’un autre véhicule. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Bishop a également déclaré qu’il n’avait pas dormi la nuit précédente et que son cerveau «tournait» et «était tordu». Il a quitté son appartement le matin et avant de se rendre dans le comté de McHenry, il a fait le tour de la ville de Chicago pendant un moment. Il a fumé de la marijuana vers 10h30, a-t-il dit.

Brianna Simpson, une scientifique médico-légale, a témoigné plus tard que de la marijuana avait été trouvée dans une pipe en verre et une cartouche de vapotage trouvées dans la voiture de Bishop.

Jennifer Bash, spécialiste en toxicologie médico-légale, a déclaré mercredi qu’elle avait testé un échantillon de sang de Bishop prélevé environ deux heures après l’accident. Il avait 10,8 nanogrammes de Delta 9 THC dans le sang, a-t-elle déclaré.

À ce niveau, il serait considéré comme ayant deux fois la limite légale et conduisant sous l’influence du THC, selon la loi de l’Illinois. La limite légale de THC est de 5 nanogrammes.

Bash a déclaré que les niveaux de THC auraient été plus élevés au moment de l’accident.

Bishop a déclaré qu’il conduisait sur des routes secondaires pour se vider la tête et qu’il écoutait l’émission de Howard Stern à la radio lorsqu’il a vu la camionnette de travail blanche de Miller s’approcher de l’est alors qu’il voyageait vers l’ouest sur Vanderkarr Road dans la campagne d’Hébron.

“Des signaux parvenaient à la radio qui disaient essentiellement, suggéraient dans mon esprit que j’étais censé heurter la voiture devant moi”, a-t-on entendu Bishop dire sur l’enregistrement à Raupp.

Lorsqu’on lui a demandé ce dont il se souvenait de la collision, il a dit qu’il se souvenait que c’était frontal et qu’il avait conduit vite.

“Il est temps d’en finir, et tu devrais heurter cette voiture”, a-t-il dit, les messages dans son esprit lui disaient.

Lorsque Raupp a demandé s’il devait appeler sa famille et leur faire savoir qu’il était à l’hôpital, Bishop a dit “non” et a poursuivi en disant qu’il avait le sentiment d’avoir fait quelque chose il y a des années qui a provoqué la pandémie de COVID-19.

Le Dr Mark Peters, qui a examiné le corps de Miller deux jours après l’accident, a déclaré qu’il était décédé des suites d’un traumatisme contondant à la poitrine et à l’abdomen causé par un accident de voiture.

L’État a clos son dossier mercredi et Coppedge a rejeté l’argument des avocats de la défense pour une conclusion dirigée selon laquelle les procureurs n’avaient pas prouvé leur cas.

La défense commencera sa plaidoirie à partir de jeudi matin. Bishop reste sous caution après avoir déposé 10% d’une caution de 1 million de dollars en juin 2020, selon les archives judiciaires.

Correction: Cet article a été mis à jour pour corriger la ville dans laquelle vit Rory Fiali. Il est de McHenry.