Un homme accusé de la mort de trois frères et sœurs à Dublin | Nouvelles du monde

Un homme a été inculpé pour la mort de trois frères et sœurs à Dublin.

Lisa Cash, 18 ans, et ses frères et sœurs jumeaux de huit ans, Christy et Chelsea Cawley, sont décédés lors d’un incident à leur domicile de Tallaght aux premières heures de dimanche.

Un homme devait comparaître devant les tribunaux pénaux de Dublin à 21 heures en relation avec les décès, a indiqué la police irlandaise.

Plus tôt, une veillée a eu lieu à Tallaght à la mémoire des frères et sœurs avec une grande foule rassemblée devant la maison pour pleurer aux côtés de la famille et des amis.

Des ballons ont été lâchés et des bougies ont été allumées le long du mur à l’extérieur de la maison en leur mémoire pendant que des chansons étaient jouées à la foule.

Image:

Les gens assistent à une veillée après la mort de trois frères et sœurs à Tallaght



Des dizaines de bouquets de fleurs, d’ours en peluche et de bougies ont été placés le long du mur ainsi que des photographies des trois, montrant Christy et Chelsea faisant leur première communion.

Des officiers ont été appelés dans une propriété du domaine Rossfield à Tallaght vers 12 h 30 dimanche.

Le frère de 14 ans des victimes a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves mais ne mettant pas leur vie en danger après l’incident, et leur mère, une femme dans la quarantaine, est sortie de l’hôpital dimanche et est soutenue par sa famille.

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a exprimé ses “sincères condoléances” à leur famille et a déclaré que la “terrible tragédie” avait “laissé la nation choquée et très attristée”.

Le commissaire irlandais de la Garda, Drew Harris, a décrit les décès comme “épouvantables et traumatisants”, ajoutant que c’était “l’un des pires incidents dont j’ai entendu parler ou que j’ai rencontrés dans mon service”.

Il a déclaré qu’il s’agissait de “l’incident le plus épouvantable et le plus traumatisant ayant entraîné la mort de deux enfants et d’un jeune. Sincèrement, l’incident le plus épouvantable”.

Le commissaire a appelé toute personne qui se trouvait dans la région à ce moment-là et qui pourrait avoir des informations, à se manifester pour aider le gardai dans son enquête.