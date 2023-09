Un homme accusé de la mort de 22 femmes âgées au Texas tuées en prison par son compagnon de cellule

DALLAS (AP) — Un homme accusé du meurtre de près de deux douzaines de femmes âgées et qui a été reconnu coupable l’année dernière du meurtre de deux personnes a été tué mardi matin par son compagnon de cellule dans une prison du Texas, a déclaré un responsable.

Billy Chemirmir, 50 ans, a été retrouvé mort dans sa cellule, a déclaré Hannah Haney, porte-parole du ministère de la Justice pénale du Texas. Elle a déclaré que le compagnon de cellule de Chemirmir, qui purge une peine pour meurtre, avait été identifié comme l’agresseur, mais a déclaré qu’elle ne pouvait pas révéler l’identité du compagnon de cellule ni la manière dont Chemirmir avait été tué.

Les autorités ont déclaré que Chemirmir s’en prenait aux femmes âgées de la région de Dallas pendant deux ans, les tuant et volant leurs objets de valeur. À maintes reprises, il a été initialement déterminé que leur décès était dû à des causes naturelles, alors même que les membres de la famille tiraient la sonnette d’alarme concernant la disparition de bijoux.

Il a été arrêté après qu’une femme de 91 ans a survécu à une attaque en 2018 et a déclaré à la police que Chemirmir s’était introduit de force dans son appartement dans une communauté de vie indépendante pour personnes âgées, avait tenté de l’étouffer avec un oreiller et avait pris ses bijoux.

La police a déclaré avoir trouvé Chemirmir le lendemain sur le parking de son complexe d’appartements avec des bijoux et de l’argent liquide, après avoir jeté une grande boîte à bijoux rouge. Les documents contenus dans la boîte à bijoux les ont conduits au domicile de Lu Thi Harris, 81 ans, qui a été retrouvée morte dans sa chambre.

Après l’arrestation de Chemirmir, la police de la région de Dallas a réexaminé les décès et les charges retenues contre lui se sont multipliées. De nombreux enfants des victimes ont déclaré avoir été perplexes face à ces décès à ce moment-là, car leurs mères, bien que plus âgées, étaient toujours en bonne santé et actives.

Le premier procès pour meurtre qualifié de Chemirmir pour le meurtre de Harris s’est soldé par une annulation du procès dans le comté de Dallas. Il a ensuite été reconnu coupable lors d’un nouveau procès pour la mort de Harris, puis a été reconnu coupable d’un deuxième meurtre lors de la mort de Mary Brooks, 87 ans.

À la suite de sa deuxième condamnation, les membres de la famille de Chemirmir accusé de meurtre se sont rassemblés dans un palais de justice de Dallas pour lui faire face. Dans la déclaration de la victime d’Ellen French House, elle a déclaré à Chemirmir, qui portait un uniforme rayé de prison, qu’elle voulait qu’il voie deux photos de sa mère : l’une de Norma French vivante, l’autre après le meurtre de l’homme de 85 ans.

« Voici ma belle mère », a déclaré House en affichant la première photo. « C’est ma mère après que tu lui as retiré son alliance de son doigt et qu’elle ne pouvait même pas l’enlever. »

Chemirmir avait été inculpé de 22 chefs d’accusation de meurtre passible de la peine capitale. Treize des accusations concernaient le comté de Dallas et neuf le comté de Collin. Les procureurs du comté de Collin ont déclaré le mois dernier qu’après les deux condamnations dans le comté de Dallas, ils ne requerraient pas la peine de mort dans leurs affaires.

Chemirmir, qui a clamé son innocence, purgeait deux peines d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il a été emprisonné à l’unité Coffield de la colonie du Tennessee, située à environ 100 miles au sud-est de Dallas.

La semaine dernière, le ministère de la Justice pénale du Texas a déclaré qu’il mettait en œuvre des mesures de confinement en réponse à « une augmentation des homicides de détenus liés à la contrebande dangereuse et à la drogue ». Au moment de cette annonce mercredi dernier, le ministère a déclaré qu’il y avait eu 16 homicides entre détenus jusqu’à présent cette année.

Avec le confinement, les prisons limitaient les déplacements des détenus et leurs contacts avec les étrangers. De plus, les détenus et le personnel étaient soumis à des fouilles intensives. Un protocole renforcé de dépistage des drogues a également été mis en œuvre.

Haney a déclaré que le Bureau de l’Inspecteur général enquêtait sur sa mort.

Cette histoire a été corrigée pour montrer que Chemirmir a été inculpé de la mort de 22 femmes, et non de 18 femmes.

Jamie Stengle, Associated Press