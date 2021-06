Un homme accusé de fraude en valeurs mobilières lié à une société écran de Floride

Un homme du Minnesota inculpé au criminel ce mois-ci de fraude en valeurs mobilières dans le cadre d’un stratagème visant à détourner des sociétés fictives dormantes pourrait également avoir récemment pris le contrôle d’une société par actions de Floride, ou du moins tenté de le faire, selon des documents judiciaires.

Les procureurs fédéraux et la Securities and Exchange Commission dans des criminel et actions civiles déposé devant un tribunal fédéral du Minnesota ce mois-ci accuse Mark Miller d’avoir utilisé de faux documents pour reprendre des sociétés écrans inactives et gonfler faussement le cours de leurs actions, avant de vendre des millions d’actions à profit.

Miller, un entrepreneur général de 43 ans, est un résident de Breezy Point, Minnesota, où il avait été membre républicain du conseil municipal jusqu’à sa démission quelques jours après son inculpation.

Selon les procureurs, Miller, son coaccusé dans l’affaire pénale Saied Jaberian et un parent non identifié de Miller sont en fait devenus les PDG et présidents nominaux des entreprises visées par l’escroquerie présumée.

Des documents judiciaires civils déposés en Floride à partir de février montrent qu’un homme du Minnesota du même nom, Mark Miller, s’est engagé dans des efforts pour reprendre une autre société écran dormante, New World Gold Corp.

New World Gold Corp, qui prétend être dans le secteur de l’extraction de minerai d’or, n’est pas l’une des sept sociétés identifiées comme cibles du prétendu stratagème de Miller dans l’affaire pénale fédérale ou dans l’affaire civile SEC, qui sont pendantes devant le tribunal fédéral du Minnesota.

Mais les documents déposés auprès des tribunaux de Floride, les communiqués de presse et les activités sur les réseaux sociaux entourant New World Gold reflètent les allégations contre Miller et ses deux coaccusés dans le cadre du programme « pump and dump » décrit au tribunal du Minnesota par les procureurs fédéraux et les autorités de réglementation des valeurs mobilières.

Les actions de New World Gold ont augmenté à la fois en termes de prix et de volume de transactions au cours des derniers mois, depuis qu’un homme du nom de Mark Miller a déposé les actions devant le tribunal de Floride pour tenter de contrôler la société.

Un jour après que CNBC a annoncé la nouvelle de l’acte d’accusation contre Miller le 18 juin, New World Gold a publié une déclaration sur Twitter affirmant que « Mark Miller » n’est pas affilié à la société.

New World Gold n’a pas dit que le « Mark Miller » qui était lié à cette société dans les dossiers judiciaires est un Mark Miller différent de celui qui a été inculpé au Minnesota.

Un certain nombre de personnes qui suivent l’entreprise sur les forums de discussion sur les actions ont souligné que l’entreprise n’avait pas non plus expliqué pourquoi elle rejetterait tout lien avec Mark Miller si cette personne n’était pas la personne inculpée au Minnesota.

Robert Lengeling, l’avocat de la défense pénale de Miller dans le Minnesota, a refusé de commenter et son client n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CNBC.