Un homme accusé de contacts indésirables avec une femme enceinte à Joliet Walmart: les flics – Shaw Local

Un homme a été arrêté après avoir été accusé d’avoir touché le ventre d’une femme enceinte chez Walmart à Joliet, a annoncé la police.

Jeudi, John Novak, 27 ans, de Crest Hill, s’est rendu au département de police de Joliet après avoir été identifié par des détectives comme suspect dans l’incident du 23 octobre.

Vers 16h30 le 23 octobre, les agents ont répondu à Walmart, 2424 West Jefferson Street pour un rapport de batterie, a déclaré le sergent de police de Joliet. Dwayne anglais.

Lorsque les agents sont arrivés, ils ont déterminé qu’un homme s’était approché d’une femme enceinte dans l’allée d’un magasin et avait commencé à lui toucher le ventre tout en lui posant des questions sur la grossesse, a déclaré English.

“Le contact n’a pas été sollicité par la victime”, a déclaré English.

La femme ne connaissait pas l’homme, a-t-il dit.

Le suspect a fui le magasin lorsque la femme a informé un employé du magasin, a déclaré English.

Les détectives enquêtant sur l’incident ont identifié Novak comme suspect et il a été arrêté au département de police pour coups et blessures et conduite désordonnée.

Novak a ensuite été libéré sous son propre engagement.