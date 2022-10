Un homme accusé de complot visant à assassiner la GRC a vendu sa maison “pour faire partie de la révolution”, selon des documents

L’un des hommes accusés d’avoir comploté pour assassiner des agents de la GRC lors du blocus frontalier à Coutts, en Alberta, plus tôt cette année, a déclaré à un agent d’infiltration qu’il avait vendu sa maison afin qu’il « puisse se permettre de faire partie de la révolution », selon des informations récemment non expurgées. documents.

Anthony Olienick, 40 ans, est accusé de complot en vue d’assassiner des agents de la GRC, aux côtés de Jerry Morin, 41 ans, Chris Lysak, 48 ans, et Chris Carbert, 45 ans. Les quatre hommes font également face à des accusations d’armes et de méfait.

De plus, Olienick fait face à une accusation liée à une allégation selon laquelle il aurait eu une bombe artisanale que la police dit avoir saisie sur sa propriété rurale dans la municipalité de Willow Creek, à l’extérieur de Claresholm, au sud de Calgary.

Jeudi, un juge de la Cour du banc du roi de Lethbridge a levé une interdiction de publication sur des parties de quatre demandes de mandat de perquisition après une contestation judiciaire d’un groupe d’organes de presse, dont CBC, Global, CTV, le Globe and Mail, Postmedia et le New York Times. .

Ces nouveaux détails sont révélés dans les demandes, connues sous le nom d’ITO, qui décrivent deux tactiques d’enquête clés – l’opération d’infiltration et les écoutes téléphoniques – utilisées pour justifier les accusations, les raids et les recherches supplémentaires.

Les informations recueillies au cours de l’opération d’infiltration ont aidé la police à justifier une écoute électronique “préjudice imminent”, qui peut être exécutée sans l’approbation d’un juge lorsqu’il existe une menace immédiate pour la sécurité.

De gauche à droite : Chris Carbert, 45 ans, Anthony Olienick, 40 ans, Jerry Morin, 41 ans, et Christopher Lysak, 48 ans, sont chacun accusés d’avoir conspiré pour assassiner des agents de la GRC près de Coutts, en Alberta, pendant le blocus frontalier et les manifestations. (Carbert/Facebook, Coutts Convoy Restart/Facebook, Morin/Facebook, Instagram)

La police a commencé à écouter les conversations d’Olienick et Carbert le 11 février 2022, le téléphone de Morin étant mis sur écoute le lendemain.

“Cela montre qu’ils communiquaient régulièrement pendant le blocus de Coutts”, lit-on dans les notes d’un enquêteur dans l’un des ITO.

Comme CBC News et Le cinquième État rapporté précédemment, le documente que des agents d’infiltration présumés se sont liés d’amitié avec Olienick et Carbert et a rassemblé les numéros de téléphone portable de cette réunion pour les mettre sur écoute. Les officiers en sont également venus à croire que les hommes coordonnaient une livraison d’armes à feu sur le site de la manifestation avec Morin, bien qu’ils n’aient pas vu la cargaison présumée arriver.

À l’une des femmes, Olienick “a exprimé sa volonté d’utiliser la force contre la police ainsi que de mourir pour la cause de la protestation”, selon les documents judiciaires.

Les dossiers notaient également que l’officier avait déclaré: “Olienick a été identifié comme ayant accès à des armes à feu et à des munitions”.

Des agents d’infiltration ont rapporté qu’Olienick avait également vendu ses semi-remorques et qu’il avait déclaré “qu’il était de la sécurité et qu’il était là depuis le premier jour”.

Livres sur le combat, communication secrète trouvés : docs

Après deux semaines de manifestations et de barrages frontaliers, la police a effectué une « perquisition de nuit », fouillant plusieurs caravanes où les hommes séjournaient.

Au total, 14 personnes ont été inculpées au pénal.

Après l’arrestation d’Olienick, la police a exécuté un mandat de perquisition sur son Dodge Ram, où ils disent avoir saisi trois livres : Sur le meurtre, Combat total et Le manuel officiel de la CIA sur la tromperie et la tromperie.

Les livres détaillent les tactiques de combat à mains nues, d’autodéfense, de communication secrète et comment les militaires surmontent la réticence à tuer.

La police a également signalé avoir saisi trois boîtes de munitions de calibre .22 dans le camion.

Une collection d’armes que la GRC dit avoir saisies au cours de l’enquête. (GRC)

La justice a également levé l’interdiction faite aux enquêteurs de faire référence dans les dénonciations à des extraits d’une vidéo Facebook publique largement diffusée qui avait déjà été publiée dans les médias, notamment dans un Cinquième domaine documentaire, Le convoi et les questions .

Les enquêteurs ont fait référence à certaines déclarations spécifiques que Morin et sa partenaire, Jaclyn Martin, ont faites dans la vidéo diffusée en direct pendant le blocus, qui ont été largement rapportées dans les médias à l’époque.

Dans la vidéo datée du 13 février, Morin et Martin ont déclaré qu’ils revenaient de la manifestation de Coutts à leur domicile près d’Olds, au nord de Calgary.

Dans la vidéo, Morin a déclaré qu’il n’y avait aucune excuse, a écrit l’enquêteur, avant d’ajouter, “c’est la guerre”.

Ensuite, note l’enquêteur, “Martin a dit que ce n’était plus une guerre des claviers, qu’il fallait mobiliser les gens.

Un convoi de camions de manifestants du mandat de vaccination anti-COVID-19 a bloqué l’autoroute au passage frontalier américain très fréquenté à Coutts, en Alberta. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne)

“Morin a dit qu’il rentrait chez lui maintenant mais savait qu’il devait être là pour le combat.”

Martin a également déclaré, “c’était une armée citoyenne et a demandé aux gens de venir se tenir debout et de tenir la ligne, qu’ils ne demandaient pas aux gens de prendre d’assaut les plages de Normandie”, selon le résumé de l’enquêteur.

Martin fait face à une accusation de méfait pour avoir prétendument obstrué l’autoroute 4 près de Coutts et à une accusation d’armes pour possession présumée d’une arme à feu. Elle a été libérée sous caution.

Les quatre hommes sont en garde à vue, après s’être vu refuser la libération sous caution.

Leurs procès doivent avoir lieu en 2023.

