Un homme accusé de complot contre les démocrates a abusé de stéroïdes, proclamé « REVOLUTION »

Deux hommes californiens ont été inculpés pour avoir prétendument comploté pour attaquer le siège du Parti démocrate à Sacramento avec des engins explosifs à la suite de l’élection présidentielle de l’année dernière.

Les hommes ont été inculpés jeudi par un tribunal fédéral de San Francisco de complot en vue de détruire un bâtiment affectant le commerce interétatique et d’autres crimes connexes, dans le cadre d’un stratagème visant à attaquer le siège démocrate de John L. Burton à Sacramento.

Ian Rogers, 45 ans, de Napa, et Jarrod Copeland, 37 ans, de Vallejo, ont commencé à préparer une série de plans « spécifiques, détaillés et sérieux » pour attaquer les démocrates avec des dispositifs incendiaires après l’élection présidentielle de 2020, selon des documents judiciaires. Les hommes ont également tenté d’obtenir le soutien des milices dans l’espoir que leur attaque déclencherait un mouvement pour renverser le gouvernement.

Les accusations interviennent alors que les autorités sont en alerte accrue face à une éventuelle violence politique à la suite de l’invasion de Capitol Hill le 6 janvier par des partisans du président de l’époque, Donald Trump, qui a cherché à bloquer la certification de la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle.

« Pensez-vous que quelque chose ne va pas chez moi à quel point je suis excité d’attaquer les démocrates ? » Rogers a demandé à Copeland sur une application de messagerie en décembre dernier.

Copeland, qui a été arrêté mercredi, a déclaré plus tard à la police qu’il ne prenait pas au sérieux la déclaration de Rogers et ne l’écoutait que « se défouler ».

Mais les archives judiciaires indiquent que Copeland a encouragé les discussions de Rogers sur la violence, ses messages indiquant qu’ils prendraient des mesures pour maintenir Trump au pouvoir.

« Si nous voyons [Trump] Nous ne pouvons pas gagner, nous frappons », a déclaré Copeland dans un message. « S’ils n’écoutent pas Trump, ils nous entendront. »

Copeland a également contacté les Proud Boys et Three-Percenters, deux milices extrêmes antigouvernementales, et a tenté de recruter des individus pour rejoindre leur complot fin décembre, ont indiqué les autorités.

Les deux hommes ont poursuivi les discussions sur les attaques violentes contre les démocrates après la certification des résultats des élections le 6 janvier, selon les accusations. Les procureurs ont allégué que l’insurrection du 6 janvier au Capitole les avait inspirés, citant les messages enthousiastes de Copeland ce jour-là qui fantasmaient sur la violence.

« RÉVOLUTION », « RÉVOLUTION », « RÉVOLUTION », a déclaré Copeland à propos de l’insurrection. « Je suis foutu de jus!!!!! »

« Merde, je veux rouler dans un sac équipé », a déclaré un autre de ses messages, faisant référence à Sacramento et à son équipement et ses armes tactiques de style militaire.

Le siège démocrate de Sacramento a été choisi comme première cible pour attaquer avec des engins explosifs, et les deux hommes avaient discuté de l’attaque suivante des sièges de Twitter et de Facebook, ont accusé les procureurs.

« Il faut prendre des têtes », a déclaré Copeland. « Je n’aime pas le penser mais je pense que nous devrons mourir pour ce en quoi nous croyons. »

Rogers a ensuite été arrêté le 15 janvier pour possession de cinq bombes artisanales et reste détenu par l’État dans le comté de Napa pour plusieurs accusations d’armes. Au total, les autorités ont saisi près de 50 armes à feu et des milliers de munitions dans son domicile et son entreprise, selon une plainte pénale.

Des matériaux utilisés pour fabriquer des engins destructeurs ont également été trouvés dans son entreprise, notamment de la poudre noire, des tuyaux et des camps d’extrémité et plusieurs manuels, tels que « The Anarchist Cookbook », le « US Army Improvised Munitions Handbook » et « Homemade C-4: A Recipe pour Survival », indique la plainte.

Les autorités ont également signalé avoir découvert un autocollant sur la vitre du véhicule de Rogers qui est couramment utilisé par Three-Percenters.

Un jour après l’arrestation de Rogers, Copeland a purgé toutes les communications passées avec Rogers de peur d’être retrouvé.

Les archives judiciaires indiquent que Copeland avait rejoint l’armée en 2013, mais a été arrêté pour désertion en 2014 et à nouveau en 2016. Il s’est séparé de l’armée en 2016 dans une décharge « autre qu’honorable ».

Copeland a ensuite rejoint les trois pour cent et a ensuite assumé un poste d’officier au sein du groupe de milice. Les dossiers judiciaires discutent également de l’utilisation de stéroïdes par Copeland, notant son achat de 1 200 $ de stéroïdes en décembre.

« Le danger qu’il représente pour toute personne ayant des opinions politiques opposées est évident », ont déclaré les archives judiciaires.

S’ils sont reconnus coupables, les deux hommes pourraient encourir une peine maximale de 20 ans de prison, une peine de libération surveillée de trois ans et une amende de 250 000 $ pour l’accusation de complot, selon le ministère de la Justice.

Rogers encourt également un maximum de 10 ans de prison pour son accusation d’armes supplémentaires, et Copeland encourt un maximum de 20 ans de prison pour son accusation de destruction de preuves.

L’avocat de Rogers a refusé la demande de commentaire de CNBC et l’avocat de Copeland n’a pas pu être joint pour un commentaire.

« Il est illégal de bombarder vos opposants politiques perçus et ne nourrit pas le genre de débat ouvert et vigoureux qui a créé et soutient notre démocratie constitutionnelle », a déclaré la procureure américaine Stephanie M. Hinds. « Les allégations contenues dans l’acte d’accusation décrivent une conduite méprisable. Les enquêtes et les poursuites contre ceux qui préfèrent la violence à la discussion sont aussi importantes que tout ce que nous faisons pour protéger notre société libre. »

Rusty Hicks, président du California Democratic Party, a qualifié leur prétendu complot de « extrêmement dérangeant ».

« Nous sommes soulagés de savoir que le complot n’a pas abouti, que les personnes soupçonnées d’être responsables sont en détention et que notre personnel et nos bénévoles sont sains et saufs », a déclaré Hicks dans un communiqué jeudi. « Pourtant, cela pointe vers un problème plus large d’extrémisme violent qui est beaucoup trop courant dans le discours politique d’aujourd’hui. »

Dan Mangan et Amanda Macias de CNBC ont contribué à ce rapport.