Un homme accusé d’avoir volé près de 250 000 $ à l’église Carnegie

Un homme est accusé d’avoir volé près de 250 000 $ dans une église Carnegie.

William Reed, 73 ans, aurait travaillé à l’église luthérienne St. John pendant 14 ans, où il a occupé des postes qui lui ont donné accès aux fonds de l’église. La police du comté d’Allegheny affirme que Reed a volé plus de 224 000 $ pendant cette période.

« Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que quelqu’un puisse faire ça à une église », a déclaré Sallie Willoughby, de Carnegie.

Dans la plainte pénale, la police du comté d’Allegheny déclare que les membres du conseil ont remarqué de petits problèmes comptables au fil des ans alors que Reed était le trésorier de l’église, mais qu’il les rassurait qu’il n’y avait rien à craindre.

Il y a deux ans, les choses sont devenues plus claires après que l’Église a mis en place un nouveau système de comptabilité qui a révélé encore plus d’écarts financiers. Lorsqu’il a été question de Reed, il a fait obstruction aux membres du conseil d’administration et a refusé de lui remettre tout document demandé, en particulier tout document relatif à un compte courant appelé « compte du Bon Samaritain ».

Après avoir fourni à la police des relevés bancaires couvrant sept années, de janvier 2018 à mai de cette année, le conseil a découvert de nombreux paiements du « compte du Bon Samaritain » vers un compte American Express qui n’appartenait pas à l’église.

Grâce à un mandat de perquisition, les enquêteurs ont extrait 800 pages de données montrant des paiements effectués sur un compte personnel American Express appartenant à William Reed, pour un total de 224 000 $.

« Les gens deviennent désespérés, ils deviennent avides. Ils font des choses une fois et pensent qu’ils peuvent s’en sortir, puis ils le font de plus en plus », a déclaré Ralph Mills, de Crafton.

En mai de cette année, la plainte indique que Reed a admis avoir volé et détourné des fonds de l’église à deux membres du conseil d’administration de l’église. Quelques jours plus tard, il aurait rencontré un membre du conseil d’administration sur le parking de l’église où il lui aurait demandé si « nous pouvions faire disparaître cette affaire », offrant prétendument un paiement direct de 20 000 $ à l’église.

Channel 11 a parlé avec l’avocat de William Reed qui a déclaré que son client s’était rendu lundi matin et qu’il avait été libéré sous caution. Son avocat a déclaré qu’il n’avait pas encore eu l’occasion d’examiner les accusations.

