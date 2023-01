Un homme accusé d’avoir volé plus de 1 000 manuscrits de livres plaide coupable de fraude électronique

Un Italien a plaidé coupable vendredi à New York pour s’être fait passer pour des éditeurs et des agents afin de voler plus de 1 000 manuscrits de livres inédits appartenant à des auteurs comme Margaret Atwood et l’acteur Ethan Hawke.

Filippo Bernardini, 30 ans, un résident de Londres qui y avait été employé par Simon & Schuster, a plaidé contre un chef d’accusation de fraude électronique devant la juge magistrate américaine Sarah Netburn devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Bernardini pourrait encourir plus d’un an de prison en vertu des directives de condamnation recommandées lors de sa condamnation prévue le 5 avril devant un autre juge, a déclaré son avocate Hannah McCrea.

Les procureurs ont déclaré qu’entre août 2016 et son arrestation en janvier 2022, Bernardini a créé de fausses adresses e-mail et enregistré plus de 160 faux noms de domaine pour se faire passer pour des professionnels de l’édition, dans le but de revendiquer les œuvres des auteurs comme les siennes.

Ils ont dit que l’ancien coordinateur des droits de Simon & Schuster remplaçait souvent un “m” minuscule par un “rn”, de sorte que “simonandschuster” puisse apparaître comme “sirnonandschuster”, par exemple.

“Connaissance d’initié” utilisée

Les manuscrits volés comprenaient une œuvre d’un auteur lauréat du prix Pulitzer, ont déclaré les procureurs.

Bernardini “a utilisé sa connaissance privilégiée de l’industrie de l’édition pour créer un stratagème qui a volé des œuvres précieuses aux auteurs et menacé l’industrie de l’édition”, a déclaré l’avocat américain Damian Williams à Manhattan dans un communiqué.

McCrea, un défenseur public fédéral, a refusé de commenter le plaidoyer.

Bernardini avait plaidé non coupable de fraude électronique et d’une accusation de vol d’identité aggravée, à la suite de son arrestation à son arrivée à l’aéroport international John F. Kennedy.

Simon & Schuster n’a pas été accusé d’actes répréhensibles. L’éditeur n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.