Un homme de Floride aurait photographié en souriant alors qu’il emportait le lutrin de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, après qu’une foule de partisans du président Donald Trump ait pris d’assaut le Capitole du pays, fait partie des dernières personnes inculpées dans le chaos de mercredi qui a fait cinq morts.

Adam Johnson, 36 ans, de Parrish, en Floride, a été arrêté vendredi soir sur un mandat fédéral et était détenu samedi sans caution dans le comté de Pinellas, en Floride, selon les registres de la prison qui ne montrent pas s’il a un avocat.

Johnson est un père marié de cinq enfants qui a été rapidement identifié sur les réseaux sociaux par les résidents locaux comme l’homme sur une photo souriant alors qu’il marchait dans la rotonde du Capitole portant le lutrin de Pelosi, a rapporté le Bradenton Herald.

Il a été accusé samedi d’un chef d’accusation d’entrer ou de rester sciemment dans un bâtiment ou d’un terrain restreint sans autorisation légale, d’un chef de vol de biens gouvernementaux et d’un chef d’entrée violente et de conduite désordonnée sur les terrains du Capitole.

Avant d’être supprimé ou démantelé, Johnson a publié sur les réseaux sociaux qu’il était à Washington, DC, lors de l’émeute de mercredi et a inclus des commentaires désobligeants sur le mouvement Black Lives Matter, selon The Bradenton Herald.

Un homme de l’Arizona vu sur des photos et des vidéos de la foule portant un costume avec un visage peint et un chapeau de fourrure surmonté de cornes a également été placé en garde à vue samedi. Jacob Anthony Chansley, plus connu sous le nom de Jake Angeli, était devenu un incontournable de son costume lors des manifestations pro-Trump à travers le pays.

Il est accusé d’avoir sciemment pénétré ou demeuré dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale, ainsi que d’une entrée violente et d’une conduite désordonnée pour les motifs du Capitole.

Chansley fait partie des dizaines de personnes arrêtées à la suite de l’invasion du Capitole par une grande foule de partisans enragés par la perte électorale de Trump qui a forcé les législateurs à suspendre leur vote pour affirmer la victoire du président élu Joe Biden et à se cacher pendant des heures. Les émeutiers ont envahi les chambres de la Chambre et du Sénat, ont brisé les fenêtres et agité des drapeaux Trump, américain et confédéré.

Samedi, les procureurs avaient déposé 17 affaires devant le tribunal de district fédéral et 40 autres devant la Cour supérieure du district de Columbia pour une variété d’infractions allant de l’agression d’agents de police à l’entrée dans des zones réglementées du Capitole américain, au vol de biens fédéraux et à la menace de législateurs.

Les procureurs ont déclaré que d’autres affaires restaient sous scellés, des dizaines d’autres personnes étaient recherchées par des agents fédéraux et le procureur américain à Washington a juré vendredi que «toutes les options étaient sur la table» pour des accusations, y compris peut-être la sédition.

D’autres arrestations notables lors de l’invasion du Capitole comprennent:

– Richard Barnett, un homme de l’Arkansas qui a été montré sur une photo largement vue assis dans le bureau de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi avec ses bottes sur un bureau après l’assaut du Capitole, a été arrêté vendredi par le FBI. Barnett, 60 ans, s’est rendu aux agents du FBI au bureau du shérif du comté de Benton à Bentonville, Arkansas. Il est emprisonné au centre de détention du comté de Washington, à proximité de Fayetteville, Arkansas, sans caution dans l’attente d’une première comparution devant le tribunal, a déclaré le porte-parole du FBI Little Rock Connor Hagan. Aucun avocat n’est répertorié dans les registres de prison en ligne pour l’homme de Gravette, Arkansas.

– Derrick Evans, un législateur de l’État de Virginie-Occidentale qui a publié des vidéos en ligne montrant qu’il se frayait un chemin à l’intérieur du Capitole, a été arrêté vendredi par le FBI à son domicile et accusé d’avoir pénétré dans une propriété fédérale restreinte. Dans les vidéos, on voit Evans frapper du poing un policier puis se déplacer autour de la rotonde en criant: «Notre maison!» Il fait face à des appels bipartites à sa démission alors que les procureurs fédéraux intensifient leur poursuite des auteurs de violence.

Michael Balsamo, rédacteur d’Associated Press, a contribué à ce rapport. Callahan a rapporté d’Indianapolis.