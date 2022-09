Un homme accusé d’avoir volé des vélos de toute la ville atterrit dans le filet de la police à Panchkula

Un voleur accusé d’avoir volé environ 63 vélos a été arrêté mercredi à Panchkula. Selon un rapport du Hindustan Times, le voleur présumé, Ravi Kumar, a 32 ans et est originaire de Ludhiana, au Pendjab. Il résidait dans un logement loué dans le village Majri de Panchkula lorsqu’il a fait une virée à vélo. Un policier, qui a choisi de rester anonyme, aurait affirmé que l’accusé se promenait dans différents secteurs pour voler des vélos, dont certains coûtaient la modique somme de Rs 20 000. Le rapport suggère que le voleur Panchkula a commis des crimes en raison de sa toxicomanie.

L’homme de 32 ans vendrait les produits volés pour seulement 2 000 roupies pour satisfaire sa dépendance à la drogue. Il opérerait dans les secteurs 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 12A, 20, 21, 25 et 26 pour commettre les crimes. L’officier de police a révélé qu’il avait été surpris par des images de vidéosurveillance et la cybertechnologie. Une fois que les fonctionnaires ont confirmé qu’il s’agissait de la même personne, ils n’ont pas tardé à le localiser et à l’arrêter. Il a déclaré: “Des images de vidéosurveillance (télévision en circuit fermé) et la cybertechnologie ont révélé que la même personne volait des vélos à travers Panchkula.”

Mohinder Singh, le responsable de la division criminelle du secteur 26, a déclaré que le voleur était passé de Ludhiana à Chandigarh l’année dernière. Il travaillait dans une entreprise privée, mais sa vie a basculé lorsqu’il a développé une toxicomanie. Il a ensuite déménagé à Panchkula où il a commencé à commettre une série de crimes. « Ravi était passé de Ludhiana à Raipur Khurd, Chandigarh, en 2021. Il a commencé à travailler dans une entreprise privée à Zirakpur. «Cependant, après être devenu accro à la drogue, il a été limogé. Il a ensuite déménagé à Panchkula où il a commencé à voler des vélos », a conclu Singh.

Il a notamment été arrêté à plusieurs reprises, l’une d’entre elles ayant été détenue dans le secteur 26 le 14 septembre. À l’époque, il avait volé un vélo d’une valeur de Rs 15 000. Il a été envoyé en garde à vue pendant quatre jours. Au cours de l’enquête, les flics ont récupéré plus de 63 vélos volés.

