Un homme accusé d’avoir volé des singes dans un zoo de Dallas les a probablement mis dans un “sac à dos ordinaire”, selon un responsable

Un singe tamarin empereur photographié dans son enclos au zoo de Faunia. (Mazo/LightRocket via Getty Images)

L’homme accusé d’avoir volé deux singes au zoo de Dallas dit qu’il est monté à bord d’un train avec les animaux.

Un responsable des chemins de fer a déclaré à NBC News qu’il pensait que Davion Irvin avait mis les deux singes dans un “sac à dos ordinaire”.

Irvin, qui est en prison, a déclaré à la police qu’il “aimait les animaux” et qu’il prévoyait d’en voler davantage s’il était libéré.

L’homme soupçonné d’avoir volé deux tamarins empereurs du Zoo de Dallas a peut-être mis les deux animaux dans son sac à dos, a déclaré un responsable des chemins de fer.

Gordon Shattles, vice-président du Dallas Area Rapid Transit, ou DART, a déclaré Nouvelles de la BNC il pense que les singes étaient probablement gardés dans un sac à dos pendant que le suspect, Davion Irvin, les emmenait sur le métro léger de la ville.

“D’après ce que nous entendons dans les rapports initiaux, ce sont des créatures très timides, ce qui explique probablement pourquoi elles sont facilement restées cachées dans un sac à dos”, a déclaré Shattles à NBC.

“Je ne crois pas qu’ils aient représenté un danger pour le public – de très petits animaux et facilement dissimulables dans un sac à dos ordinaire”, a ajouté Shattles.

Irvin a déclaré à la police qu’il avait traversé l’enceinte abritant les singes, Bella et Finn, dans la nuit du 29 janvier, selon les documents du tribunal de comté vus par Nouvelles de la SCB. Irvin a déclaré qu’il avait emmené les singes avec lui et avait sauté dans un train, après quoi il les avait amenés dans une maison abandonnée.

La police de Dallas a demandé à DART de rechercher leurs images de surveillance pour essayer de placer Irvin la nuit où il aurait volé les singes, a déclaré Shattles à NBC News.

Après une dénonciation le 30 janvier, la police a trouvé les deux singes dans une maison vide à Lancaster, une ville au sud de Dallas.

Les deux singes étaient trouvé dans un placard ainsi que d’autres animaux comme des chats, des pigeons et des poissons morts, selon les documents judiciaires vus par CBS News.

Le placard était jonché de déjections d’oiseaux, de plumes et de vêtements moisis, Les nouvelles du matin de Dallas signalé. La police a déclaré au Dallas Morning News que la maison était dans un « très mauvais état ».

Irvin était arrêté le 2 février et est actuellement détenu à la prison du comté de Dallas. Il a dit qu’il “aimait les animaux” et prévoit de voler plus s’il est libéré, selon les documents judiciaires obtenus par Les nouvelles du matin de Dallas.

Irvin fait face à six accusations de cruauté envers les animaux et à deux accusations de cambriolage, selon les dossiers de la prison du comté vus par Insider.

Les représentants du comté de Dallas et de DART n’ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires d’Insider.