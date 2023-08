Un homme accusé d’avoir vendu du «poison» et d’avoir aidé des dizaines de victimes dans plusieurs pays

Cette histoire parle du suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 800-273-TALK (8255).

La police britannique a attribué 88 décès à un prétendu « vendeur de poison » au Canada, accusé de participation au suicide assisté.

« Nos plus sincères condoléances vont aux proches des personnes décédées. Ils sont soutenus par des agents des forces de police spécialement formés », a déclaré à la presse le directeur adjoint de la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, Craig Turner.

« En consultation avec le Crown Prosecution Service, la NCA a pris la décision de mener une enquête sur d’éventuelles infractions pénales commises au Royaume-Uni. Cette opération est en cours », a-t-il ajouté.

La police régionale de Peel, en Ontario, au Canada, a arrêté et inculpé Kenneth Law, 57 ans, un résident de Mississauga, en mai pour des accusations liées à une enquête concernant la vente d’une substance toxique.

Un rapport de police indique que la police pense que Law « a distribué et commercialisé la substance en ligne pour cibler les personnes risquant de s’automutiler ». Ses victimes seraient des personnes au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis.

La police l’a inculpé de deux chefs d’accusation de conseil ou d’aide au suicide, mais la police britannique pense qu’il a des liens avec bien plus de décès.

Le Times UK a fait état pour la première fois du lien entre Law et ces décès en avril, quelques semaines seulement avant son arrestation au Canada. À cette époque, le Times l’avait associé à pas moins de sept décès, dont quatre en Grande-Bretagne.

Law avait déclaré à un journaliste infiltré se faisant passer pour un « acheteur suicidaire » que ses clients lui avaient dit qu’il faisait « le travail de Dieu » et qu’il avait affirmé avoir vendu son produit à « des centaines » de Britanniques.

Il a expliqué qu’il avait démarré son entreprise après que sa mère ait souffert « énormément » d’un accident vasculaire cérébral, car son père était « religieux » et « ne croyait pas du tout à l’euthanasie ». Il a affirmé avoir également vendu la substance à des personnes dans « d’autres parties du monde ».

La NCA a maintenant ouvert une enquête sur le lien possible entre Law et 88 décès, la police effectuant des visites d’aide sociale à des centaines d’acheteurs potentiels, a rapporté la BBC.

Le chef adjoint de la police régionale de Peel, Marc Andrews, a déclaré que la force était « au courant de 1 200 colis qui ont été expédiés » vers « plus de 40 pays » et a exhorté les personnes qui ont reçu ces colis à contacter les lignes d’assistance téléphonique anti-suicide et la police, a rapporté le Globe and Mail. Le média canadien a également rapporté que Law avait nié les accusations lorsqu’il a été contacté pour commentaires en mai.

Le suicide assisté reste illégal au Royaume-Uni et au Canadaavec une peine allant jusqu’à 14 ans de prison dans les deux pays, selon le Times, qui a alerté les autorités canadiennes de l’opération de Law après avoir confirmé son opération via un site Web conçu pour les « tromper » et dissimuler son opération.

Law a insisté sur le fait qu’il « n’aide rien » mais qu’il « vend simplement un produit » lorsque les journalistes l’ont confronté.

Le père d’une victime a déclaré à Radio 4 de la BBC que son fils avait évoqué l’idée de se suicider avec des personnes qu’il avait rencontrées en ligne dans des communautés créées pour discuter du sujet, et il a déploré que « nous devons accepter qu’à l’ère moderne, les gens peuvent trouver comme des gens intelligents pour discuter même des problèmes les plus difficiles. »

« Nous devons être plus sensibles aux risques que courent des personnes comme Tom dans la société en raison de leur capacité à trouver des informations en ligne qui ne sont pas contestées », a déclaré le père.

Law est toujours détenu à la Cour de justice de l’Ontario à Brampton et doit comparaître devant le tribunal plus tard ce mois-ci.