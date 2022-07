Un homme accusé d’avoir vendu de l’eau de Javel alors que le remède COVID est extradé vers les États-Unis

MIAMI (AP) – Un homme accusé d’avoir vendu un agent de blanchiment industriel toxique comme remède contre les coronavirus par l’intermédiaire de son église basée en Floride a été renvoyé aux États-Unis après avoir été arrêté en Colombie.

Mark Grenon, 64 ans, a fait sa première comparution jeudi devant le tribunal fédéral de Miami à la suite de sa récente extradition, selon les archives judiciaires. Grenon et ses trois fils adultes ont été inculpés l’an dernier d’un chef chacun de complot en vue de commettre une fraude et de deux chefs chacun d’outrage criminel.

Grenon est l’archevêque de la Genesis II Church of Health and Healing, basée à Bradenton, en Floride. L’église a fabriqué, promu et vendu du dioxyde de chlore en tant que “solution minérale miracle”, ont déclaré des responsables. Les Grenons affirment que la solution peut guérir une grande variété de maladies allant du cancer à l’autisme en passant par le paludisme et le COVID-19. Un juge fédéral de Miami avait ordonné à l’église de cesser de vendre la substance en 2020, mais l’ordre a été ignoré et Grenon a été arrêté en Colombie plusieurs mois plus tard.

Lorsqu’elle est ingérée, la solution vendue par les Grenons devient un agent de blanchiment qui est généralement utilisé pour le traitement des textiles, des eaux industrielles, des pâtes et papiers, selon la Food and Drug Administration. Les autorités ont déclaré que l’ingestion de ces produits équivaut à boire de l’eau de Javel et peut être mortelle.

Les archives judiciaires ne répertorient pas les avocats de Grenon qui pourraient commenter les accusations.

The Associated Press