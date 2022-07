Un homme accusé d’avoir utilisé un drone pour faire passer de la contrebande en prison

BEAUMONT, Texas (AP) – Un homme de Houston a été inculpé d’avoir tenté d’utiliser un drone lourd pour déposer un sac d’objets interdits aux détenus d’une prison fédérale du Texas, ont annoncé mardi les autorités.

Les autorités fédérales ont dévoilé un acte d’accusation accusant Davien Philip Turner de deux chefs d’accusation de vol illégal d’un avion. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

Lors d’une conférence de presse à Beaumont, l’avocat américain Britt Featherston a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que Turner ait réussi à livrer de la contrebande avec son drone, mais il y a eu des cas où de tels articles ont été largués par des drones dans le complexe pénitentiaire fédéral au sud de Beaumont.

Les photos affichées lors de la conférence de presse ont montré que Turner est accusé d’avoir tenté de livrer des pinces coupantes et d’autres outils, ainsi que de l’argent, des téléphones portables, des frais de téléphone portable et de grandes quantités de tabac.

Il s’agit de la troisième affaire fédérale impliquant des tentatives de contrebande par des drones à être inculpée aux États-Unis, et la première au Texas, a déclaré Featherston.

“Dans tout le pays, l’utilisation de drones pour la contrebande dans les prisons est en augmentation”, a déclaré Featherston.

Une enquête multi-agences sur l’utilisation de drones pour livrer de la contrebande dans les prisons se poursuit, a-t-il déclaré.

L’administration Biden a appelé le Congrès à étendre le pouvoir des gouvernements fédéral et locaux de prendre des mesures pour contrer ces utilisations néfastes des drones, qui constituent un problème de sécurité et une nuisance croissantes.

Turner devait rester emprisonné sans caution en attendant une audience de détention jeudi, selon les archives judiciaires. Un message laissé au défenseur public fédéral de Turner n’a pas été immédiatement renvoyé.

La violence à la prison de Beaumont, y compris une bagarre entre gangs le 31 janvier qui a fait deux morts et deux autres blessés, a conduit à un verrouillage national des prisons fédérales. Sept détenus membres du gang MS-13 ont été accusés d’avoir attaqué et tué des membres de la mafia mexicaine et de son affilié, les Sureños, ont déclaré les procureurs.

Avant cela, les mesures de sécurité dans les sections de sécurité minimale et moyenne du complexe étaient devenues si laxistes que les responsables locaux de l’application des lois plaisantaient en privé sur sa «politique de la porte ouverte». Le rapport d’un inspecteur général a incité les responsables à construire une clôture autour de la prison, à réparer les alarmes de porte cassées, à ajouter et à mettre à niveau des caméras vidéo et à installer des lumières supplémentaires.

The Associated Press