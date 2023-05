Un homme accusé d’avoir tué un enfant de 5 ans retrouvé mort dans une valise il y a 9 ans

WORCESTER, Massachusetts (AP) – L’homme accusé de meurtre dans la mort de Jeremiah Oliver, 5 ans, dont le corps a été retrouvé dans une valise à côté d’une autoroute du Massachusetts en 2014, a plaidé non coupable lors de sa mise en accusation jeudi et a été détenu sans caution.

Alberto Sierra Jr., 32 ans, était l’ancien petit ami de la mère de Jeremiah et a été arrêté mercredi, selon le bureau du procureur du district de Worcester, Joseph Early Jr.

Un e-mail sollicitant un commentaire a été laissé à l’avocat de Sierra.

Le corps de Jeremiah a été retrouvé en avril 2014 le long de l’Interstate 190 à Sterling, à environ une heure à l’ouest de Boston. Mais le garçon a été vu vivant pour la dernière fois en septembre 2013 et n’a été porté disparu qu’en décembre de la même année.

L’affaire a choqué l’État, avec même le gouvernement de l’époque. Deval Patrick a déclaré qu’il essayait de « contrôler ma propre rage ». La mort du garçon a également conduit au licenciement de trois employés de l’agence de protection de l’enfance de l’État et a stimulé les réformes de l’agence.

La famille de Jeremiah, qui vivait à Fitchburg à l’époque, était supervisée par le Département d’État des enfants et des familles. Avant même que son corps ne soit découvert, une enquête a révélé qu’un travailleur social de l’agence de protection de l’enfance avait passé des mois sans se rendre au domicile de la famille, malgré des rapports d’abus et de négligence.

Le décès n’a été qualifié d’homicide qu’en février 2016, lorsqu’une autopsie effectuée par le médecin légiste de l’État a déclaré qu’il était décédé des suites de « violences meurtrières de causes indéterminées ».

Sierra a été reconnu coupable en 2017 d’avoir agressé la mère et les frères et sœurs de Jeremiah et condamné à sept ans de prison. Il n’était pas actuellement incarcéré lorsqu’il a été arrêté mercredi, a indiqué le bureau du procureur de district.

La mère de Jeremiah, Elsa Oliver, a également plaidé coupable en 2017 de coups et blessures et de mise en danger imprudente en lien avec ses deux autres enfants et a été condamnée à plus de sept ans de prison.

Les procureurs ont abandonné les charges retenues contre eux deux en lien avec la disparition de Jeremiah et les abus présumés afin d’éviter d’éventuelles allégations de double péril, ont déclaré les procureurs à l’époque.

Sierra est également accusé d’avoir exhumé un corps. Il doit revenir devant le tribunal le 25 mai. L’enquête sur le décès est en cours, ont indiqué les procureurs.

