Un homme accusé d’avoir tué sa femme et d’avoir fui le pays sera jugé aux États-Unis après plus de 30 ans de fuite.

Un homme qui a fui le pays après avoir été accusé du meurtre de son ex-épouse il y a plus de 30 ans est maintenant derrière les barreaux du nord de la Virginie et attend son procès.

Jose Lazaro Cruz, alors âgé de 24 ans, a été accusé d’avoir poignardé à mort Ana Jurado, 24 ans, mère de trois enfants, à West Falls Church, en Virginie, le 30 avril 1991.

Cruz a été identifié comme le principal suspect, mais il s’est rendu au Salvador avant que les autorités puissent l’appréhender. Pendant des années, ce pays d’Amérique centrale n’a pas autorisé l’extradition et son emplacement était inconnu, ce qui rendait impossible son expulsion.

La police a déclaré qu’il s’était remarié et avait fondé une nouvelle famille au Salvador et qu’il travaillait comme chauffeur de camion.

Cependant, en juillet 2022, les autorités ont appris qu’il avait tenté d’entrer au Costa Rica pour rendre visite à sa famille, mais qu’il avait été arrêté. La police du comté de Fairfax, avec l’aide des marshals américains et du ministère de la Justice, a pu demander son extradition, ce qui a eu lieu la semaine dernière.

La police a partagé une vidéo de Cruz conduit d’un SUV menotté.

Kevin Davis, chef de la police du comté de Fairfax, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse qu’il ne s’agissait pas d’une affaire non résolue traditionnelle, dans la mesure où la police savait avec certitude qui avait commis le crime, mais ne pouvait pas le joindre.

« Il était en cavale, il était en fuite, il évitait de rendre compte de quelque chose qu’il avait fait il y a près de 33 ans. Il y a une raison dans ce pays pour laquelle il n’y a pas de délai de prescription pour le crime ultime de meurtre et cela est réservé à des circonstances spéciales comme celle-ci”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons jamais oublié la famille, nous n’avons jamais oublié la gravité de ce crime insensé et nous n’avons jamais arrêté”, a-t-il ajouté.

Cruz a été retrouvée morte près de chez elle. Un résident local a déclaré NBC News Washington à ce moment-là : « J’ai entendu un cri et j’ai levé la tête et j’ai regardé dehors et j’ai vu deux personnes sur le trottoir, on aurait dit qu’ils se battaient. »

Le lieutenant-colonel Eli Cory a déclaré lors de la conférence de presse que le suspect avait initialement tenté d’entrer au Canada, mais qu’il avait été refoulé parce qu’il possédait un passeport frauduleux. De là, il s’est rendu à Houston et a traversé la frontière sud avec l’aide d’un passeur.

Le détective des homicides qui avait porté l’accusation initiale contre Cruz, Fred Pfeiff, est décédé depuis. Mais son fils, Aaron Pfeiff, est sous-lieutenant dans la police du comté de Fairfax et était présent à la conférence de presse lundi.

“Faire la paix avec les familles des victimes n’était pas seulement un devoir pour lui, c’était un engagement”, a déclaré Aaron Pfeiff.