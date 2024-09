Un homme accusé d’avoir tué 81 animaux, dont des chevaux miniatures, des chèvres et des canards

SAN FRANCISCO — Un homme soupçonné d’avoir tiré pendant trois heures dans le nord de la Californie et d’avoir tué 81 animaux, dont des chevaux miniatures, des chèvres et des poulets, a plaidé non coupable de cruauté envers les animaux et d’autres accusations.

Vicente Arroyo, 39 ans, a fait sa première comparution devant le tribunal jeudi après que les adjoints du shérif du comté de Monterey l’ont arrêté plus tôt dans la semaine pour avoir prétendument utilisé plusieurs armes pour tirer sur les animaux hébergés dans des enclos et des cages sur un terrain de la petite communauté de Prunedale.

Les propriétaires des animaux ne souhaitent pas être identifiés ni parler aux médias, a déclaré vendredi à l’Associated Press le commandant du shérif du comté de Monterey, Andres Rosas.

« Je suis allé là-bas et c’était une scène assez traumatisante. C’étaient les animaux de compagnie des gens », a-t-il déclaré.

L’un des chevaux miniatures appartenait au propriétaire du terrain où étaient hébergés les animaux, les 80 autres appartenaient à quelqu’un qui louait le terrain pour héberger ses animaux de compagnie, a déclaré Rosas.

Selon les documents judiciaires, Arroyo a été accusé d’avoir tué 14 chèvres, neuf poulets, sept canards, cinq lapins, un cochon d’Inde et 33 perruches et calopsittes. Arroyo est également accusé d’avoir tué un poney nommé Lucky et deux chevaux miniatures nommés Estrella et Princessa. KSBW-TV a rapporté.

Certains animaux ont survécu à la fusillade qui a duré plusieurs heures mais ont dû être euthanasiés en raison de la gravité de leurs blessures, a déclaré Rosas.

Rosas a déclaré qu’Arroyo vivait dans un camping-car dans un vignoble à côté du terrain où les animaux étaient gardés et que le motif n’est pas encore connu.

Son avocat, William Pernik, n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique de l’Associated Press demandant un commentaire.

Pernik a émis des doutes sur ses capacités mentales lors du procès de jeudi, a rapporté KSVW-TV. Le juge a ordonné à Arroyo, qui est détenu sous caution d’un million de dollars, de se soumettre à une évaluation mentale.

Le tribunal sera informé dans deux semaines de l’état mental d’Arroyo, a rapporté la chaîne de télévision.

Les autorités ont reçu plusieurs appels au 911 vers 3h25 mardi matin signalant des coups de feu tirés à Prunedale, une communauté constituée à environ 13 kilomètres de la ville de Salinas, a-t-il déclaré.

Les agents arrivés sur les lieux ont entendu des coups de feu et un abri sur place a été ordonné dans un rayon de cinq miles.

Des membres du SWAT du comté de Monterey ont été envoyés et le bureau du shérif a également demandé l’aide d’un drone du service d’incendie de Seaside et du service de police de Gonzales, a déclaré Rosas.

Des policiers à bord d’un véhicule blindé ont arrêté Arroyo sans incident, a-t-il déclaré.

Les policiers ont trouvé une camionnette accidentée et ont récupéré huit armes à feu, dont des carabines, des fusils de chasse et des pistolets, sur les lieux. Après avoir exécuté un mandat de perquisition sur son camping-car, ils ont trouvé sept autres armes à feu, dont un fusil d’assaut AK-47 illégal, deux armes fantômes et environ 2 000 cartouches de divers calibres, a déclaré Rosas.

Les procureurs ont inculpé Arroyo de dizaines d’accusations impliquant cruauté envers les animaux, décharge volontaire d’une arme à feu avec négligence grave, possession illégale d’une arme d’assaut, vandalisme, possession de drogue et menaces criminelles et terrorisation alors qu’il était en possession d’une arme à feu en tant que criminel.

« C’est évidemment le cas de cruauté envers les animaux le plus horrible que nous ayons jamais vu dans ce comté, j’en suis sûr », a déclaré le procureur adjoint en chef du district, Berkley Brannon, à KSBW-TV après l’audience de jeudi.