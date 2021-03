Un homme armé blanc a été accusé mercredi d’avoir tué huit personnes dans trois salons de massage de la région d’Atlanta lors d’une attaque qui a semé la terreur dans la communauté américano-asiatique qui est de plus en plus ciblée pendant la pandémie de coronavirus.

Robert Aaron Long, 21 ans, a déclaré à la police que l’attaque de mardi n’était pas motivée par la race et a prétendu avoir une «dépendance sexuelle», les autorités affirmant qu’il avait apparemment critiqué ce qu’il considérait comme une source de tentation. Ses parents ont appelé la police après que les autorités ont publié sa photo, aidant ainsi à sa capture.

Six des victimes étaient d’origine asiatique et sept étaient des femmes.

Les fusillades semblent se situer à «l’intersection de la violence sexiste, de la misogynie et de la xénophobie», a déclaré la représentante de l’État Bee Nguyen, première Américaine vietnamienne à servir à la Georgia House et défenseure fréquente des femmes et des communautés de couleur.

Le maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a déclaré que quelle que soit la motivation du tireur, « c’est inacceptable, c’est haineux et ça doit cesser. »

Les autorités ont déclaré qu’elles ne savaient pas si Long s’était jamais rendu dans les salons de massage où la fusillade avait eu lieu, mais qu’il se rendait en Floride pour attaquer «un type d’industrie du porno».

« Il a apparemment un problème, ce qu’il considère comme une dépendance sexuelle, et voit ces endroits comme quelque chose qui lui permet d’aller dans ces endroits, et c’est une tentation pour lui qu’il voulait éliminer », a déclaré le capitaine Jay Baker du shérif du comté de Cherokee. journalistes.

Un jour après la fusillade, les enquêteurs tentaient de démêler ce qui aurait pu contraindre un homme de 21 ans décrit comme «super gentil» et «super chrétien» par un camarade de classe du lycée à commettre le pire meurtre de masse aux États-Unis en près de deux. années.

Le shérif Frank Reynolds a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si l’attaque était à motivation raciste – « mais les indicateurs pour le moment sont que ce n’est peut-être pas le cas. »

Le maire d’Atlanta a déclaré que la police n’était pas allée dans les salons de massage de sa ville au-delà d’un vol potentiel mineur.

«Nous ne commencerons certainement pas à blâmer les victimes», a déclaré Bottoms.

L’attaque était le sixième meurtre de masse cette année aux États-Unis et le plus meurtrier depuis la fusillade d’août 2019 à Dayton, Ohio, qui a fait neuf morts, selon une base de données compilée par The Associated Press, USA Today et Northeastern University.

Il fait suite à une accalmie des meurtres de masse pendant la pandémie de 2020, qui a enregistré le plus petit nombre d’attaques de ce type en plus d’une décennie, selon la base de données, qui retrace les meurtres de masse définis comme quatre morts ou plus, sans compter le tireur.

Les meurtres ont horrifié la communauté américano-asiatique, qui a vu les fusillades comme une attaque contre eux, étant donné une récente vague d’agressions qui a coïncidé avec la propagation du coronavirus à travers les États-Unis. Le virus a été identifié pour la première fois en Chine, et le président de l’époque Donald Trump et d’autres ont utilisé des termes à caractère raciste pour le décrire.

Les attaques ont commencé lorsque cinq personnes ont été abattues dans le salon de massage asiatique Youngs près de Woodstock, à environ 50 kilomètres au nord d’Atlanta, ont indiqué les autorités. Quatre d’entre eux sont morts.

Le gérant d’une boutique voisine a déclaré que son mari avait regardé une vidéo de surveillance après la fusillade et que le suspect était assis dans sa voiture pendant une heure avant d’entrer.

Ils ont entendu des cris et des femmes fuyant l’entreprise, a déclaré Rita Barron, directrice de Gabby’s Boutique.

La même voiture a ensuite été repérée à environ 48 kilomètres de là, à Atlanta, où un appel a été signalé au sujet d’un vol à Gold Spa et trois femmes ont été abattues. Une autre femme a été abattue au spa d’aromathérapie de l’autre côté de la rue.

Long a été arrêté quelques heures plus tard par les députés du comté de Crisp et les soldats de l’État. Il a refusé de s’arrêter sur une autoroute et les agents ont heurté l’arrière de sa voiture, le faisant s’écraser, a déclaré le shérif Billy Hancock.

Les agents ont trouvé Long grâce à l’aide de ses parents, qui l’ont reconnu à partir des images de surveillance publiées par les autorités et ont donné aux enquêteurs les informations sur son téléphone portable, qu’ils utilisaient pour le suivre, a déclaré Reynolds, le shérif du comté de Cherokee.

«Ils sont très désemparés et ils ont été très utiles dans cette appréhension», a-t-il déclaré.

Le président Joe Biden a déclaré que le FBI l’avait informé et avait noté que les Américains d’origine asiatique étaient préoccupés par une récente montée de la violence. Il a qualifié l’attaque de «très, très gênante».

«Nous ne sommes pas encore clairs sur le motif. Mais je tiens à dire à notre communauté asiatique américaine que nous sommes avec vous et que nous comprenons à quel point cela a effrayé, choqué et indigné tout le monde », a déclaré la vice-présidente Kamala Harris, la première femme noire et sud-asiatique à occuper ce poste.

Au cours de l’année écoulée, des milliers d’incidents d’abus ont été signalés à un groupe anti-haine qui suit les incidents contre les Américains d’origine asiatique, et les crimes haineux en général sont au plus haut niveau depuis plus d’une décennie.

«Alors que les détails de la fusillade émergent encore, le contexte plus large ne peut être ignoré», a déclaré les Américains d’origine asiatique Advancing Justice-Atlanta dans un communiqué. «Les fusillades ont eu lieu sous le traumatisme d’une violence croissante contre les Américains d’origine asiatique dans tout le pays, alimentée par la suprématie blanche et le racisme systémique.»

Nico Straughan a rencontré Long quand il a déménagé dans la région en septième année, disant que Long apportait une Bible à l’école tous les jours et était « super gentil, super chrétien, très calme. »

«Je ne sais pas quel tour de cœur il a pu avoir, mais il est passé de l’un des plus gentils enfants que j’ai jamais connus au lycée à être aux nouvelles», a déclaré Straughan. « Je veux dire tous mes amis, nous étions sidérés. »

L’American Psychiatric Association ne reconnaît pas la dépendance sexuelle dans son principal guide de référence sur les troubles mentaux. Alors que certaines personnes ont du mal à contrôler leurs comportements sexuels, cela est souvent lié à d’autres troubles reconnus ou à des opinions morales sur la sexualité, a déclaré David Ley, psychologue clinicien et auteur de «The Myth of Sex Addiction».

« Ces comportements sexuels obtenant cette étiquette sont un symptôme, pas une cause », a déclaré Ley.