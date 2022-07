Un homme accusé d’avoir tiré des coups de feu et d’avoir endommagé un bâtiment fédéral

KNOXVILLE, Tenn. (AP) – Un homme accusé d’avoir tiré sur un palais de justice fédéral du Tennessee a été accusé de destruction de biens gouvernementaux.

Mark Thomas Reno est accusé d’avoir tiré sur le bâtiment fédéral de Knoxville le 3 juillet et d’avoir endommagé trois fenêtres, selon des documents judiciaires. Reno a été placé en garde à vue lors d’une audience de détention jeudi sur la seule accusation.

Un affidavit du FBI a déclaré que Reno était sous surveillance dans le cadre d’une enquête d’infiltration et qu’un dispositif de repérage a montré son véhicule au bâtiment fédéral au moment où des coups de feu ont été tirés. Des caméras de sécurité sur le bâtiment fédéral ont également capturé une vidéo du véhicule, selon l’affidavit.

Un agent infiltré du FBI qui a rencontré Reno avant que le bâtiment ne soit endommagé a déclaré que l’accusé avait assisté à l’émeute du Capitole américain en janvier 2021, mais rien ne prouve qu’il ait enfreint les lois. L’affidavit indique également que Reno appartient à un groupe ayant pour mission de résister aux actions qui s’opposent à l’orthodoxie catholique et qu’il a fait un certain nombre de déclarations sur l’identification de cibles et la destruction de biens, y compris des bâtiments gouvernementaux.

Un défenseur public fédéral a été nommé pour représenter Reno. Elle n’a pas immédiatement répondu vendredi à un appel sollicitant des commentaires.

The Associated Press