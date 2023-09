Un homme accusé d’avoir tiré avec une arme à feu sur une foule au centre-ville de McHenry a été placé en prison – Shaw Local

Un homme accusé d’avoir tiré « imprudemment » avec un pistolet Canik 9 mm au moins sept fois dans une zone très fréquentée du centre-ville de McHenry le week-end dernier a été condamné mercredi à être détenu dans la prison du comté de McHenry jusqu’à son procès mercredi.

Joel Ponce, 22 ans, du bloc 800 du tribunal Corona à Round Lake Beach, est accusé de décharge imprudente d’une arme à feu et d’usage illégal aggravé d’une arme, de crimes de classe 4, ainsi que de conduite imprudente lors de la fusillade qui, selon les autorités, s’est produite à vers 1 heure du matin samedi, selon la plainte pénale déposée au palais de justice du comté de McHenry.

S’il est reconnu coupable du crime de classe 4, Ponce encourrait un à trois ans de prison. L’accusation est également probatoire.

Ponce a comparu mercredi devant le juge Michael Coppedge pour une première audience de détention le troisième jour de la libération sous caution sans espèces qui est entrée en vigueur lundi en vertu de la loi SAFE-T.

Il faisait partie des cinq accusés qui ont comparu en tenue orange délivrée par la prison lors de leur première comparution mercredi après leur arrestation au cours des dernières 48 heures, conformément à la nouvelle loi.

Parmi les cinq, Ponce et un autre homme accusé de coups et blessures aggravés et de coups et blessures domestiques ont reçu l’ordre d’être placés en détention à l’issue d’une audience de détention provisoire.

Les trois autres accusés qui ont été libérés sous conditions ont été accusés de coups et blessures domestiques, de possession d’une substance contrôlée et de vol au détail.

En vertu de la nouvelle loi, une personne accusée d’un crime ne peut plus être tenue de payer une caution en espèces pour être libérée avant son procès.

Des audiences de détention ont lieu à la place et imposent à l’État la charge de prouver qu’il existe un motif probable de détenir une personne accusée d’un crime parce qu’elle constitue soit une menace pour un individu ou la communauté dans son ensemble, soit un risque de fuite.

Les procureurs pourraient également plaider en faveur d’une libération assortie de conditions supplémentaires, telles que l’imposition de restrictions sur les endroits où un accusé est autorisé à se rendre ou sur les personnes avec lesquelles il est autorisé à avoir des contacts, le port d’un moniteur de cheville, des couvre-feux et un traceur GPS.

La procureure adjointe Shelby Page a soutenu que Ponce devait être arrêté parce qu’il « représente une menace réelle et actuelle pour la communauté dans son ensemble ».

Elle a déclaré que les allégations découlaient d’une altercation qui avait commencé au Vixen, un bar et lieu de divertissement situé sur North Green Street, au centre-ville de McHenry.

Un communiqué de presse de la police de McHenry a déclaré que l’altercation qui a suivi les coups de feu a eu lieu « dans un parking public ».

Page a déclaré que Ponce et deux compagnons ont quitté les lieux et se sont dirigés vers son véhicule, à partir duquel il a tiré plusieurs balles avec un pistolet « sans but » sur une foule de personnes.

Aucun blessé n’a été signalé, selon la police de McHenry qui est intervenue sur les lieux.

Ponce, qui correspondait à la description fournie par les personnes présentes, a agi « de manière extrêmement dangereuse, dans une zone très peuplée » à proximité des bars et des restaurants, a déclaré Page.

« Les gens dans la rue ont couru » alors que Ponce « tirait plusieurs coups de feu avec un mépris total pour ceux qui l’entouraient », a déclaré Page.

Elle a déclaré que « la communauté entière » était en danger cette nuit-là et qu’elle était toujours en danger et qu’il devait être arrêté.

L’avocat de Ponce, Dan Nold, qui a soutenu que Ponce devrait être libéré sous conditions, a déclaré que les preuves présentées par Page étaient « basées sur les paroles d’étrangers ».

De plus, a déclaré Nold, la compagne de Ponce a été retrouvée en possession du pistolet lundi et il a jeté le doute sur qui a réellement tiré.

Il a également déclaré que Ponce, qui possède une carte d’identité de propriétaire d’arme à feu valide, n’a pas d’antécédents criminels et ne présente pas de risque de fuite, affirmant qu’après l’incident présumé, il n’a pas fui la zone et n’a été arrêté que mardi.

Dans sa décision de détenir Ponce, Coppedge a déclaré que bien qu’il soit considéré comme innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée par la loi, il y a une forte prépondérance qu’il ait commis cette infraction.

Il a déclaré que ce dont il était accusé était « imprudent et a noté que l’altercation cette nuit-là avait eu lieu avec un étranger et qu’il aurait pu simplement s’en aller.

Le juge a répondu que le fait que Ponce ait tiré ou non avec l’arme à feu est « sans conséquence » car il a toujours sa responsabilité.

Les autorités ont déclaré que l’enquête sur la fusillade était en cours.

Le maire de McHenry, Wayne Jett, détenait auparavant une participation dans le Vixen, mais a déclaré mercredi qu’il n’en était plus propriétaire. Quelques jours seulement avant la fusillade de samedi, le discours sur l’état de la ville de Jett a eu lieu au Vixen.

La journaliste du Northwest Herald, Janelle Walker, a contribué.