Un homme accusé d’avoir tenté de s’introduire dans le bureau du FBI est tué dans une impasse

Jeudi soir, Christopher A. Wray, le directeur du FBI, a défendu le bureau et dénoncé les attaques contre les forces de l’ordre.

“Les attaques infondées contre l’intégrité du FBI érodent le respect de l’état de droit et rendent un grave tort aux hommes et aux femmes qui sacrifient tant pour protéger les autres”, a déclaré M. Wray. “La violence et les menaces contre les forces de l’ordre, y compris le FBI, sont dangereuses et devraient être profondément préoccupantes pour tous les Américains.”

Les enquêteurs fédéraux ont déclaré qu’ils examinaient les comptes de médias sociaux de M. Shiffer. Mardi, un compte Truth Social au nom de @rickywshifferjr a publié un message encourageant les gens à se rendre en Floride, où, comme il l’a écrit, “Mar A Lago est”.

“Je recommande d’y aller, et étant en Floride, je pense que les autorités ne vont pas rompre”, disait le message. “S’ils le font, tuez-les.”