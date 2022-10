Un HOMME accusé d’avoir tenté de nuire à la reine avec une arbalète chargée sera jugé en mars prochain.

Jaswant Singh Chail, 20 ans, a été détenu dans l’enceinte du château de Windsor le jour de Noël de l’année dernière, alors que Sa Majesté était en résidence.

Jaswant Singh Chail, 20 ans, apparaît au Old Bailey 1 crédit

Il portait prétendument une cagoule et un masque, et portait un arc et un boulon.

Chail a ensuite été accusé de trois infractions, dont celle d’avoir menacé de tuer la reine et d’autres, dans l’intention qu’ils “craignent que ladite menace ne soit mise à exécution”.

Il est apparu hier à Old Bailey par liaison vidéo pour une audience de plaidoyer.

L’ancien employé de supermarché, de Southampton, a confirmé son nom et sa date de naissance avant que l’affaire ne soit ajournée pour une date en décembre.

Chail a été placé en garde à vue.

Le juge Sweeney a également fixé un procès provisoire au 20 mars de l’année prochaine, pour une durée de deux à trois semaines.