Un homme du New Hampshire a été accusé de conduite désordonnée après avoir fait exploser 80 livres (36 kg) d’explosifs lors d’une fête de révélation du sexe, secoué des maisons dans les villes voisines et déclenché une réponse de la police.

Le 20 avril, Anthony Spinelli a fait exploser 80 livres de tannerite, un explosif généralement utilisé pour la pratique des armes à feu, à la carrière de Torromeo Industries juste après 19 heures, heure locale.

La police a découvert qu’une vaste brume bleue avait englouti la carrière, indiquant que l’heureux couple pour qui Spinelli avait organisé la fête de révélation du sexe avait un petit garçon.

Bien qu’aucune blessure n’ait été signalée et que la police n’ait constaté aucun dommage majeur aux propriétés à proximité, Spinelli a été accusé cette semaine de conduite désordonnée. « En raison du fait qu’il a déclenché l’alarme du public. »

Beaucoup étaient naturellement perplexes quant à la raison pour laquelle les parties de révélation du genre sont toujours une chose, surtout après que plusieurs ont été liées à des incendies de forêt majeurs qui ont ravagé de vastes étendues aux États-Unis.

