Un homme accusé d’avoir planifié une fusillade dans un centre juif de New York à l’occasion de l’anniversaire de l’attaque du Hamas du 7 octobre

NEW YORK — Un Pakistanais a été arrêté au Canada cette semaine pour avoir planifié une fusillade de masse dans un centre juif de Brooklyn à l’occasion du premier anniversaire de la fusillade. Attaque du Hamas le 7 octobre qui a déclenché le dernier conflit au Moyen-Orient, ont annoncé vendredi les autorités fédérales.

Le procureur général américain Merrick Garland a déclaré que Muhammad Shahzeb Khan avait tenté de se rendre du Canada, où il vit, à New York avec « l’objectif déclaré de massacrer, au nom de l’EI, autant de Juifs que possible ».

Le jeune homme de 20 ans, également connu sous le nom de Shahzeb Jadoon, a été arrêté le 4 septembre et accusé d’avoir tenté de fournir un soutien matériel et des ressources au groupe terroriste, qui représente l’État islamique d’Irak et du Levant.

« Comme je l’ai dit hier au ministre de la Sécurité publique du Canada, nous sommes profondément reconnaissants envers nos partenaires canadiens pour leurs mesures policières cruciales dans cette affaire », a déclaré M. Garland dans un communiqué. « Les communautés juives, comme toutes les communautés de ce pays, ne devraient pas avoir à craindre d’être la cible d’une attaque terroriste motivée par la haine. »

On ignore si Khan a un avocat. L’affaire n’est pas répertoriée dans le système judiciaire fédéral en ligne. Edward Kim, porte-parole du bureau du procureur fédéral de Manhattan, qui gère l’affaire, a refusé de répondre aux questions complémentaires, notamment sur le lieu de détention de Khan et la date à laquelle il sera amené aux États-Unis pour répondre aux accusations. Il a laissé la parole aux autorités canadiennes, qui n’ont pas immédiatement répondu aux courriels demandant des commentaires.

Les autorités américaines ont déclaré que Khan avait commencé à partager des vidéos de propagande de l’EI et à exprimer son soutien au groupe terroriste dans des publications sur les réseaux sociaux et des communications avec d’autres personnes sur une application de messagerie cryptée en novembre dernier.

Lors de conversations avec deux agents des forces de l’ordre infiltrés, il a confirmé que lui et un autre partisan de l’EI basé aux États-Unis avaient prévu de mener des attaques contre des centres juifs en Amérique et avaient besoin d’obtenir des fusils d’assaut de type AR, des munitions et d’autres matériels, selon le ministère de la Justice.

Khan a également fourni des détails sur la manière dont il traverserait la frontière du Canada vers les États-Unis et a indiqué qu’il envisageait de mener les attaques soit le jour de l’anniversaire du 7 octobre, soit le 11 octobre, qui est la fête juive de Yom Kippour, ont indiqué les autorités.

Le 20 août, il a déclaré aux agents infiltrés qu’il avait décidé de cibler la ville de New York en raison de son importante population juive et a envoyé une photographie de la zone spécifique à l’intérieur d’un centre juif où il prévoyait de mener l’attaque, selon le ministère de la Justice.

À l’aide de trois véhicules distincts, Khan a commencé à se rendre aux États-Unis mais a été arrêté autour d’Ormstown, une ville de la province canadienne du Québec située à environ 19 kilomètres de la frontière américaine, ont indiqué les autorités fédérales.