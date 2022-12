Un homme accusé d’avoir menacé un médecin pour des soins transgenres

BOSTON (AP) – Les procureurs fédéraux ont accusé un homme du Texas d’avoir menacé un médecin de Boston qui s’occupe d’enfants transgenres.

Matthew Jordan Lindner, 38 ans, de Comfort, Texas, fait face à une accusation de transmission de menaces entre États. Il a été arrêté vendredi au Texas par le FBI et devrait comparaître devant un tribunal fédéral du Massachusetts à une date ultérieure.

Les autorités affirment que le médecin ciblé travaille pour un centre national d’éducation à la santé LGBTQ basé à Boston. En août, Jordan aurait appelé le centre et laissé un message vocal profane et menaçant dans lequel il disait qu’un groupe de personnes venait chercher le médecin.

L’avocate américaine du Massachusetts, Rachael Rollins, a déclaré que si la menace ciblait un médecin spécifique, elle a également victimisé les personnes LGBTQ et leurs familles.

Au cours de l’été, des médecins et d’autres membres du personnel du Boston Children’s Hospital ont également reçu de violentes menaces liées à ses soins médicaux pour les jeunes transgenres. Les autorités ont noté que les menaces avaient commencé après que des allégations fausses et trompeuses concernant l’hôpital et son travail se soient propagées en ligne.

Il n’était pas clair samedi si Lindner est représenté par un avocat. Un message laissé à Lindner samedi n’a pas été immédiatement renvoyé.

The Associated Press