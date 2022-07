Un homme accusé d’avoir menacé de tuer la représentante Pramila Jayapal inculpé

SEATTLE (AP) – Un homme de Seattle âgé de 49 ans arrêté plus tôt ce mois-ci, soupçonné d’avoir commis un crime de haine contre la représentante américaine Pramila Jayapal et d’avoir menacé de la tuer, a été accusé de harcèlement criminel.

Le bureau du procureur du comté de King a déclaré que Brett Forsell avait été inculpé mercredi après que des preuves supplémentaires aient été recueillies par les enquêteurs de la police.

Forsell a été arrêté le 9 juillet après avoir crié des obscénités et des menaces devant la maison de Jayapal à Seattle tard dans la nuit et mis en prison. Il a été libéré lorsque les procureurs ont déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour une accusation de crime de haine, bien que les autorités aient indiqué que l’enquête se poursuivrait.

La police a ensuite transmis l’affaire de harcèlement pour examen, ont indiqué les procureurs.

En 2016, Jayapal est devenue la première femme amérindienne élue à la Chambre des représentants des États-Unis. Le démocrate dirige le Congressional Progressive Caucus.

Dans le cadre de l’accusation de harcèlement criminel, les procureurs notent que Forsell était armée d’une arme mortelle et que Jayapal a été harcelée en raison de son poste élu.

La police de Seattle a arrêté Forsell devant la maison de Jayapal dans le quartier d’Arbor Heights à 23 h 25 le 9 juillet après avoir appelé le 911 et signalé qu’une personne ou des personnes inconnues se trouvaient près de chez elle en utilisant un langage obscène et en mentionnant son nom, selon des documents de cause probable. Elle a dit à un répartiteur que son mari pensait que quelqu’un avait peut-être tiré avec un pistolet à plomb, selon le communiqué.

Les agents ont trouvé Forsell debout dans la rue, les mains en l’air et une arme de poing à la taille, selon la déclaration de cause probable.

Forsell a déclaré à la police qu’il était passé plusieurs fois devant la maison de Jayapal en criant des obscénités depuis fin juin et que le 9 juillet, il est passé, s’est arrêté, est sorti de la voiture et a dirigé des blasphèmes contre Jayapal, selon la déclaration de cause probable.

Il est parti après avoir rencontré son mari, puis est revenu peu de temps après, sachant qu’ils étaient chez eux, et a été vu par des voisins et le mari de Jayapal semblant s’approcher de la maison en criant après Jayapal, selon des documents. Une voisine a déclaré à la police qu’elle avait entendu un homme menacer de tuer Jayapal et croyait que les déclarations avaient été faites par l’homme arrêté cette nuit-là.

La police a appris que l’homme avait envoyé un e-mail au compte public de Jayapal en janvier, disant qu’il ne l’aimait pas, selon des documents.

Une ordonnance temporaire de protection contre les risques extrêmes obligeant Forsell à remettre ses armes à feu et son permis de pistolet dissimulé, invoquant des inquiétudes concernant l’escalade du comportement envers Jayapal et l’augmentation des problèmes de santé mentale, reste en place.

Les procureurs ont déclaré qu’un juge avait approuvé une caution de 500 000 $. Il ne semble pas que Forsell ait été emprisonné mercredi soir. L’Associated Press n’a pas pu localiser Forsell pour commenter et on ne savait pas s’il avait un avocat qui pourrait parler en son nom.

Jayapal a déclaré dans un communiqué que le bureau du procureur du comté de King accusant Forsell de harcèlement criminel démontre que le système judiciaire fait son travail.

«Je suis reconnaissant au bureau du procureur du comté de King d’avoir tenu cet homme responsable de ses actions dangereuses, à l’avocat de la victime pour son aide tout au long du processus, et au département de police de Seattle, à la police du Capitole des États-Unis et au sergent d’armes pour avoir continué pour assurer la sécurité de ma famille, de moi et de mon personnel », a déclaré Jayapal.

The Associated Press