Un homme accusé d’avoir laissé son chien attaché à une clôture avant l’ouragan Milton est accusé de cruauté envers les animaux

Un homme de Floride accusé d’avoir attaché son chien à une clôture et de l’avoir abandonné à l’approche de l’ouragan Milton est désormais accusé de cruauté envers les animaux aggravée, ont annoncé mardi les autorités.

Giovanny Aldama Garcia, 23 ans, de Ruskin, a été arrêté lundi pour crime de cruauté envers les animaux aggravée, a annoncé le Département de la sécurité routière et des véhicules automobiles de Floride. dit le X.

Le procureur de l’État du treizième circuit, Suzy Lopez, poursuit les accusations portées contre Garcia, qui a admis avoir laissé son chien sur l’autoroute alors qu’il évacuait l’État en prévision de Milton, a indiqué le bureau du procureur de l’État dans un communiqué.

« Dans le comté de Hillsborough, nous prenons la cruauté envers les animaux très au sérieux », a déclaré Lopez dans le communiqué. « Cet accusé est accusé d’un crime et pourrait encourir jusqu’à cinq ans de prison pour ses actes. »

Aucun avocat n’a été répertorié pour Garcia, qui a été libéré sous caution, selon les dossiers des détenus du bureau du shérif du comté de Hillsborough.

Trooper le chien.

Les tentatives pour joindre Garcia via un numéro de téléphone indiqué comme étant le sien ont échoué, et il n’y a eu aucune réponse immédiate mardi soir à un e-mail envoyé à une adresse indiquée comme sa demande de commentaire. Les appels vers les numéros répertoriés comme étant ceux de ses parents sont restés sans retour.

Lopez a déclaré qu’elle ne pensait pas que cinq ans de prison soient suffisants et espère que les législateurs « examineront cette affaire et discuteront de la modification de la loi pour permettre des sanctions plus sévères pour les personnes qui abandonnent leurs animaux pendant un état d’urgence ».

L’enquête est « active et en cours » et aucune autre information n’est disponible, a déclaré Dave Kerner, directeur exécutif du Département de la sécurité routière et des véhicules automobiles, dans un communiqué.

Kerner a ajouté que le département est « reconnaissant pour le soutien sans précédent du procureur Suzy Lopez et de ses procureurs, en particulier pendant l’état d’urgence ».

Officiers de la Florida Highway Patrol trouvé le chienmaintenant connu sous le nom de Trooper, Mercredi à Tampa sur l’Interstate 75 « dans des eaux de crue jusqu’à la poitrine » alors que les Floridiens évacuaient en prévision de l’arrivée de Milton, a déclaré Kerner. Le soldat était marqué sûr et sain après les agents de la patrouille routière ont pris le chez le vétérinaire.

Trooper risquait une « mort certaine » lorsqu’il l’a trouvé, a déclaré Lopez lors d’une conférence de presse mardi aux côtés du gouverneur Ron DeSantis.

Le communiqué du bureau du procureur de l’État indique que Garcia a déclaré aux enquêteurs qu’il avait abandonné son chien alors qu’il se rendait en Géorgie parce qu’il « n’avait trouvé personne pour récupérer le chien ».

Un policier a reçu des informations concernant le chien abandonné et l’a finalement trouvé sur le bord de l’autoroute. Le chien est désormais en sécurité et ne sera pas restitué à Garcia, indique le communiqué.

WFLA de Tampa, filiale de NBC a rapporté que Garcia s’était rendu vendredi au refuge pour animaux du comté de Hillsborough pour récupérer son chien, a indiqué la patrouille routière dans un affidavit. Ses informations ont été partagées avec le bureau du shérif du comté de Leon, où le chien a été emmené.

Selon l’affidavit, Garcia a déclaré que si le propriétaire adoptif du chien prenait soin de lui et l’aimait, il renoncerait à la propriété, a rapporté la WFLA.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com