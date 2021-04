L’olympienne Sakura Kokumai a déclaré avoir été harcelée verbalement et qualifiée d’insultes racistes début avril. Aujourd’hui, des semaines plus tard, les autorités disent avoir arrêté son harceleur après avoir attaqué un couple de personnes âgées dimanche.

Selon les autorités, Michael Vivona, 25 ans, a frappé un homme de 79 ans et sa femme de 80 ans, les faisant tomber au sol alors qu’ils marchaient dans un parc à Orange, en Californie, à environ 65 km de Los Angeles. Les deux sont des Américains d’origine coréenne, a déclaré le sergent de police d’Orange City, Phillip McMullin.

Bien qu’il n’ait fait aucune déclaration pendant l’attaque, Vivona « a fait des déclarations qui prouvaient que l’agression était à motivation raciste » lors d’entretiens avec la police, a déclaré McMullin à USA TODAY.

« Il avait une haine envers les Asiatiques et il l’a dit clairement », a-t-il ajouté.

Les deux personnes âgées ont subi des blessures mineures et ont été relâchées sur les lieux.

Kokumai, qui est américaine d’origine japonaise, s’entraînait dans le même parc le 1er avril lorsque Vivona a commencé à lui crier dessus.

« Tu es un perdant. Rentrez chez vous, espèce de stupide pute », a-t-il dit, d’après les vidéos Kokumai posté sur Instagram. «Je vais te faire f …

«Ce qui m’est arrivé n’était rien comparé à ce que nous voyons sur les réseaux sociaux en ce moment – des gens se font frapper, des gens se font couper, des gens se font tuer», a déclaré Kokumai à USA TODAY début avril.

On pense que Vivera est sans abri et vit hors de sa voiture, a déclaré McMullin. Il a été mis en accusation pour deux chefs de mauvais traitements envers les aînés et un chef de menaces criminelles en référence à l’incident du début avril.

Lorsque l’agression a eu lieu dimanche, « des membres de la communauté ont encerclé le suspect », le gardant dans le parc jusqu’à l’arrivée de la police, a déclaré McMullin.

Le comté d’Orange a vu une multiplication par dix des rapports d’incidents de haine en 2020, selon Orange County Human Relations, une organisation à but non lucratif qui travaille en étroite collaboration avec le comté pour suivre et répondre aux crimes de haine et au racisme, a rapporté le Los Angeles Times.

Le mois dernier, le conseil de surveillance du comté d’Orange a adopté deux résolutions contre les crimes de haine suite à une augmentation de ces crimes contre les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique. La Commission des relations humaines du comté d’Orange a déclaré que ces crimes avaient été multipliés par 10 au cours de l’année écoulée.

Les crimes haineux et les attaques contre les Asiatiques et les Américains d’origine asiatique ont «considérablement augmenté» depuis le début de la pandémie COVID-19, selon l’Anti-Defamation League. La rhétorique incendiaire de l’ancien président Donald Trump – il a blâmé la Chine pour le virus et utilisé des insultes pour décrire la pandémie – a contribué à la montée du racisme anti-asiatique, selon une étude de l’ADL publiée le mois dernier.

Contribuant: Nancy Armor, USA AUJOURD’HUI; Presse associée