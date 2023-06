Un homme accusé d’avoir frappé un adolescent à Joliet, d’avoir volé un téléphone et des clés – Shaw Local

Un homme a été accusé d’avoir frappé et volé un adolescent à Joliet qui, selon lui, avait volé une arme à feu dans son véhicule, a annoncé la police.

Brandon Lesley-Hadley, 30 ans, a été arrêté samedi pour des causes probables de coups et blessures, d’agression et de cambriolage d’un véhicule à moteur en relation avec l’incident.

À 12 h 23 samedi, des agents ont répondu à une entreprise du bloc 1600 de North Larkin Avenue pour une perturbation et ont appris que Lesley-Hadley s’était disputée avec le personnel, selon une déclaration du détective de la police de Joliet, Olin Torkelson.

L’argument portait sur une allégation selon laquelle un employé de 16 ans de l’entreprise avait volé une arme à feu dans le véhicule de Lesley-Hadley.

« Après avoir parlé avec des agents, Lesley-Hadley et le jeune de 16 ans ont été libérés des lieux dans des voitures séparées », a déclaré Torkelson.

Puis à 13h30, les agents ont répondu à une autre perturbation, cette fois dans une entreprise du bloc 2300 de la rue Theodore.

La perturbation a impliqué le jeune de 16 ans et Lesley-Hadley.

« Les agents ont déterminé que Lesley-Hadley avait suivi l’adolescent dans l’entreprise, bloquant l’entrée du mineur », a déclaré Torkelson.

Lesley-Hadley est ensuite sorti de son véhicule, est entré dans le véhicule de l’adolescent avec l’adolescent toujours à l’intérieur, a déclaré Torkelson. Il a ensuite pris le téléphone de l’adolescent, les clés du véhicule et l’a frappé, a-t-il déclaré.

« Le mineur a alors pu entrer dans l’entreprise pour se séparer de Lesley-Hadley et a appelé sa mère », a déclaré Torkelson.

Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont vu Jeremy Drain, 29 ans, se tenir près du véhicule de l’adolescent, a déclaré Torkelson. Drain les a regardés, s’est éloigné et s’est enfui lorsque les agents lui ont dit de s’arrêter, a-t-il dit.

« Au cours de la brève poursuite à pied, Drain a sorti une arme de poing de sa ceinture et l’a lancée, puis s’est conformé aux ordres de l’officier, et a été arrêté sans autre problème », a déclaré Torkelson.

L’arme de poing chargée de Drain a été retrouvée sur les lieux, a-t-il déclaré.

Les agents ont déterminé que Lesley-Hadley avait contacté Drain, qui est venu dans la région pour affronter également le jeune de 16 ans, a déclaré Torkelson.

« Drain a confronté le mineur et sa mère dans le parking avant l’arrivée des agents », a déclaré Torkelson.

Lesley-Hadley et Drain ont été emmenés au département de police de Joliet pour réservation, où ils ont indiqué leur implication dans l’incident, puis ont été incarcérés dans la prison du comté de Will, a déclaré Torkelson.

Drain avait été arrêté pour une cause probable d’utilisation illégale aggravée d’une arme, de voies de fait graves et d’entrave à un policier.