Un homme accusé d’avoir fomenté l’attentat du 7 octobre à New York a demandé le statut de réfugié au Canada, selon un consultant en immigration

Alors qu’un Pakistanais vivant dans la région de Toronto aurait planifié un massacre de Juifs à New York, il cherchait également le statut de réfugié au Canada, selon un consultant en immigration.

Les États-Unis cherchent maintenant à extrader Muhammad Shahzeb Khan, 19 ans, après avoir été arrêté par la GRC lors d’une opération dramatique le 4 septembre à Ormstown, au Québec, non loin de la frontière américaine.

Le FBI affirme que Khan a déclaré à des agents infiltrés qu’il construisait une cellule de l’Etat islamique pour « massacrer » autant de civils juifs que possible lors d’un violent déchaînement autour de l’anniversaire des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Fazal Qadeer, un consultant en immigration basé à Mississauga, en Ontario, qui avait travaillé avec Khan, a déclaré qu’il avait été surpris d’apprendre l’arrestation. Il a déclaré que Khan n’avait montré aucun signe de radicalisation.

Qadeer a déclaré que Khan était en train de demander le statut de réfugié sur la base de son orientation sexuelle. « Il a dit qu’il était gay », a déclaré Qadeer à CBC News lors d’une récente entrevue.

Les relations homosexuelles sont interdites par le code pénal pakistanais, selon l’organisation de défense des droits humains basée aux États-Unis, Outright International.

Des agents en tenue tactique ont arrêté Muhammad Shahzeb Khan à Ormstown, au Québec, le 4 septembre 2024. (Soumis)

Le statut de la demande d’immigration de Khan au moment de son arrestation n’est pas clair. Qadeer a déclaré que Khan avait récemment subi un « long » entretien avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

La demande d’asile ne figure pas dans un rapport préparé le mois dernier par les agents de l’immigration pour le comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes.

Le rapport indique que Khan a demandé un permis d’études canadien en mars 2023. Il a été approuvé le mois suivant et a atterri à Toronto le 23 juin 2023.

IRCC a déclaré qu’il n’avait pas transmis son dossier au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour un « contrôle de sécurité complet », car une évaluation initiale « n’a identifié aucun indicateur de risque ».

Le même comité de députés enquête également sur la manière dont Ahmed Fouad Mostafa Eldidi, 62 ans, a pu obtenir la citoyenneté canadienne malgré son apparition présumée dans une horrible vidéo de propagande de l’Etat islamique des années plus tôt. Eldidi et son fils, Mostafa Eldidi, un citoyen égyptien de 27 ans, sont accusés d’avoir planifié une attaque à la hache et à la machette à Toronto.

Communiquer avec des agents infiltrés

Cinq mois après son arrivée au Canada, Khan avait attiré l’attention d’un informateur du FBI.

Selon une plainte pénale américaine dévoilée le mois dernier, Khan avait publié sur les réseaux sociaux, exprimant « son désir de mener des attaques terroristes en soutien » au groupe autoproclamé État islamique (EI).

Un agent spécial du FBI a écrit que deux agents infiltrés avaient ensuite communiqué avec Khan via un chat crypté. Il les aurait encouragés à acquérir des fusils de type AR pour attaquer un centre juif anonyme à Brooklyn.

« Si nous réussissons avec notre plan, ce sera la plus grande attaque sur le sol américain depuis le 11 septembre », aurait écrit Khan.

Selon une plainte pénale américaine, Muhammad Shahzeb Khan a envoyé cette photo de billets de 20 dollars canadiens à des agents infiltrés, leur disant que l’argent était destiné au passeur d’êtres humains qui devait aider Khan à traverser la frontière américaine. (Tribunal de district américain du district sud de New York)

Qadeer, le consultant en immigration, a qualifié Kahn d’étudiant, mais a déclaré qu’il ne savait pas où ni ce que Khan avait étudié depuis son arrivée en Ontario.

CBC/Radio-Canada a contacté plusieurs établissements postsecondaires de la région de Toronto. Aucun n’a accepté de dire si Khan y était inscrit.

Selon la plainte pénale américaine, Khan avait déclaré qu’il quitterait son appartement de la région de Toronto le 1er septembre. « Il avait déjà décidé qu’il ne serait plus en vie dans deux mois », a écrit un agent spécial du FBI.

La plainte poursuit en affirmant que Khan avait demandé à un passeur d’êtres humains de l’aider à traverser la frontière et qu’il avait demandé aux agents infiltrés « de continuer à mener l’attaque s’il était arrêté ».

REGARDER | La GRC craignait de ne pas disposer de suffisamment de preuves pour détenir Khan : La GRC craignait de ne pas pouvoir détenir un suspect lié au complot terroriste juif, selon des documents Des documents judiciaires obtenus par CBC News montrent que la GRC craignait de ne pas disposer de suffisamment de preuves pour maintenir Muhammad Shazheb Khan en détention et craignait qu’il ne mette à exécution un prétendu complot contre les Juifs à New York.

Détenu à Montréal

Les dossiers judiciaires montrent qu’au moment de son arrestation le 4 septembre, la police canadienne croyait que Khan vivait à l’adresse de Mississauga qui abritait en fait le cabinet d’immigration de Qadeer.

Qadeer a déclaré qu’il n’était pas rare que les clients indiquent l’adresse de son entreprise comme adresse postale, afin de s’assurer qu’il reçoive tous les documents pertinents des agents de l’immigration.

Khan, également connu sous le nom de Shahzeb Jadoon, est maintenant détenu dans une prison de Montréal, alors que les États-Unis demandent son extradition pour faire face à une accusation de tentative de fournir un soutien matériel et des ressources à une organisation terroriste étrangère désignée, ISIS.

L’avocat pénaliste de Khan, Gaétan Bourassa, a comparu brièvement en son nom devant un tribunal de Montréal le mois dernier pour une première audience d’extradition.

Bourassa a récemment déclaré à Reuters que Khan contesterait la demande d’extradition.

« C’est un jeune, arrêté, et nous verrons quelles sont leurs preuves pour demander à être extradé », a déclaré Bourassa.

Khan doit comparaître devant la Cour supérieure du Québec à Montréal par liaison vidéo le 6 décembre.