Un homme accusé d’avoir contribué au complot d’enlèvement de Whitmer dit qu’il aurait dû appeler la police

Un homme accusé d’avoir aidé les dirigeants d’un projet visant à kidnapper le gouverneur du Michigan a nié tout rôle lundi, mais a admis qu’il aurait dû contacter la police lorsque les discussions ont porté sur l’obtention d’explosifs.

« Cela semblait devenir sérieux », a déclaré William Null, 41 ans, aux jurés dans une salle d’audience du nord du Michigan. « Je ne sais pas s’ils allaient un jour aller jusqu’au bout, mais c’était suffisant pour que je ne veuille pas être impliqué. »

Null, son frère Michael Null et Eric Molitor sont jugés dans le comté d’Antrim, le dernier des 14 hommes inculpés devant un tribunal d’État ou fédéral depuis que des agents du FBI ont démantelé un complot d’enlèvement contre la gouverneure Gretchen Whitmer quelques semaines seulement avant l’élection présidentielle de 2020.

Les autorités ont déclaré que ces hommes étaient des extrémistes antigouvernementaux qui étaient également furieux des restrictions imposées pendant la pandémie de COVID-19.

Les Nulls et Molitor sont accusés d’avoir fourni un soutien matériel à des actes terroristes, notamment d’avoir aidé les dirigeants Adam Fox et Barry Croft Jr., qui ont été reconnus coupables l’année dernière par un tribunal fédéral.

Il ne fait aucun doute que les Nulls ont participé à un entraînement de type milice avec des dizaines de personnes en septembre 2020, puis ont rejoint un petit groupe qui a parcouru 75 miles le même week-end pour voir la maison de vacances de Whitmer au bord du lac.

Mais William Null a déclaré qu’il n’avait joué aucun rôle actif dans la surveillance et qu’il ne savait pas au départ que le but de la balade nocturne était de voir la maison de Whitmer. Il a déclaré que Fox et Croft étaient souvent « à moitié cuits » en matière de marijuana et lançaient des « diatribes folles » contre les représentants du gouvernement.

Null a déclaré qu’il s’était inquiété le lendemain lorsque Fox, Croft et d’autres avaient parlé de se procurer une bombe pour éventuellement faire sauter un pont près de la maison de Whitmer.

«J’ai littéralement croisé les yeux de mon frère», a témoigné Null. « En ce moment, je suis impliqué dans quelque chose dans lequel je ne veux pas être impliqué. »

L’avocat de la défense Damian Nunzio a demandé : Pourquoi ne pas appeler la police ?

« J’aurais aimé l’avoir fait », a répondu Null. «Je ne voulais plus avoir affaire à ça. … J’aurais dû, je suppose.

Null avait expliqué plus tôt aux jurés qu’il avait créé sa propre milice en 2015, en partie pour protéger les personnes souhaitant se rassembler en faveur de la campagne présidentielle de Donald Trump. Il a déclaré qu’il avait également participé à des manifestations contre les restrictions liées au COVID-19, portant généralement des gilets pare-balles et des armes à feu.

Des informateurs et des agents infiltrés du FBI ont fait partie du groupe de Fox pendant des mois, réalisant des enregistrements et rassemblant des preuves. Whitmer n’a pas été physiquement blessé.

Neuf hommes ont été reconnus coupables, soit par un plaidoyer de culpabilité, soit lors de trois procès, tandis que deux ont été acquittés.

Après que le complot ait été déjoué, Whitmer a blâmé Trump, affirmant qu’il avait donné « du réconfort à ceux qui répandent la peur, la haine et la division ». Trump a qualifié le plan d’enlèvement de « faux accord » en août 2022.

Ed White, Associated Press