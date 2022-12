Un homme accusé d’avoir attaqué au marteau le mari de Nancy Pelosi a nommé Tom Hanks comme cible, le tribunal entend | Nouvelles américaines

Un homme accusé d’avoir attaqué le mari de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré qu’il y avait “le mal à Washington” et a nommé d’autres cibles, dont l’acteur Tom Hanks, a déclaré un tribunal.

David DePape est accusé d’avoir pénétré par effraction dans la maison des Pelosis à San Francisco le 28 octobre dans le but de kidnapper le conférencier – qui n’était pas là.

Au lieu de cela, il a battu son mari de 82 ans, Paul Pelosi, avec un marteau – la violente attaque envoyant des ondes de choc dans le monde politique.

Image:

Nancy et Paul Pelosi photographiés en 2018



Le juge de la Cour supérieure de San Francisco, Stephen Murphy, a statué que les procureurs avaient présenté suffisamment de preuves lors d’une audience préliminaire mercredi pour aller de l’avant avec un procès sur les accusations de l’État, y compris la tentative de meurtre.

Le lieutenant Carla Hurley, qui a interviewé DePape pendant une heure le jour de l’attaque, a déclaré que l’accusé lui avait parlé d’autres personnes qu’il voulait cibler, notamment l’acteur oscarisé Hanks, le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le fils du président Joe Biden, Hunter.

L’officier n’a pas dit si la police avait des preuves d’un complot contre eux.

Un autre officier de police, Kyle Cagney, a déclaré avoir vu DePape et M. Pelosi tenir le marteau lorsque la porte s’est ouverte.

Il a déclaré au tribunal que DePape n’avait pas suivi les ordres des officiers de laisser tomber l’arme et s’était plutôt jeté sur M. Pelosi, lui balançant le marteau.

M. Pelosi a été assommé avant de se réveiller dans une mare de son propre sang.

Il a ensuite subi une intervention chirurgicale pour réparer une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains.

Le lieutenant Hurley a déclaré que DePape lui avait dit qu’il cherchait Mme Pelosi et avait dit à son mari qu’il ne faisait pas partie du plan.

Image:

Paul Pelosi a été attaqué à son domicile de San Francisco en octobre



Elle a ajouté que DePape avait toujours dit à M. Pelosi: “Je peux vous sortir, je peux vous sortir.”

Le lieutenant Hurley a déclaré que DePape lui avait dit qu’après avoir repéré les phares d’une voiture de police, il avait dit à M. Pelosi: “Je ne vais pas me rendre, je suis ici pour me battre. Si vous m’empêchez de poursuivre les gens, vous prendrez le punition à la place.”

Les procureurs ont montré le marteau qui aurait été utilisé lors de l’attaque devant le tribunal lors de la procédure de mercredi, à laquelle assistaient Christine Pelosi, l’un des cinq enfants adultes de Pelosis.

Le bureau du procureur de district a diffusé l’audio de l’appel au 911 de M. Pelosi à la police de San Francisco dans la salle d’audience.

Ils ont également montré moins d’une minute de séquences vidéo de caméras corporelles qui ont capturé l’attaque. Le répartiteur du 911 a été largement crédité d’avoir envoyé deux agents au domicile du couple malgré des informations limitées.

DePape, vêtu d’une combinaison orange pour l’audience de mercredi, a plaidé non coupable des accusations fédérales et étatiques, notamment de tentative de meurtre, de cambriolage et de maltraitance des personnes âgées.

Il reste en détention sans caution. Il doit revenir devant le tribunal le 28 décembre.

Mme Pelosi était à Washington au moment de l’attaque de son mari et sous la protection de son service de sécurité, qui ne s’étend pas aux membres de sa famille.

Le mois dernier, elle a dit qu’elle le ferait ne pas se présenter à nouveau pour être le leader démocrate à la Chambre des représentants, après près de deux décennies à ce poste.