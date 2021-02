Un homme accusé d’avoir abusé de députés, y compris de principaux critiques du Brexit, renvoyé devant un tribunal de la Couronne

Un homme accusé d’avoir envoyé des courriels abusifs comprenant des menaces de mort à un certain nombre de députés a vu son cas renvoyé au tribunal de la Couronne.

Les victimes présumées comprenaient l’ancien président des Communes John Bercow, l’ancien procureur général Dominic Grieve QC, l’ex-chef libéral démocrate Jo Swinson, l’ancien ministre de l’Intérieur Amber Rudd, l’ancien candidat à la mairie de Londres et ministre du cabinet Rory Stewart, le chef du SNP Westminster Ian Blackford et l’actuel Le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey.

Il a parlé pour indiquer son nom, son adresse et sa date de naissance, et pour confirmer que l’ancien ministre conservateur David Mundell était son député local. M. Mundell ne fait pas partie des victimes présumées.

Le même mois, il a envoyé un e-mail au bureau du Président, disant: « 1 sur 17 millions est une mauvaise chance pour un fou de tirer un Jo Cox sur vous et votre personnel », a déclaré l’acte d’accusation, et une semaine plus tard ajouté dans un autre e-mail: » Faites attention … (vous) ne voudriez pas vous faire écraser.