Un homme accusé dans l’accident mortel d’un défilé dans le Wisconsin change de plaidoyer

MADISON, Wisconsin (AP) – Un homme accusé d’avoir tué six personnes et blessé des dizaines d’autres alors qu’il aurait conduit son SUV lors d’un défilé de Noël dans la banlieue de Milwaukee l’année dernière a décidé de monter une défense contre la folie, ont déclaré ses avocats lundi.

Darrell Brooks Jr. fait face à plus de 80 accusations, dont six chefs d’accusation d’homicide, en lien avec l’incident du 21 novembre à Waukesha. Il a plaidé non coupable en février. Lors d’une audience lundi, l’un de ses avocats, Jeremy Perri, a déclaré à la juge Jennifer Dorow que Brooks changeait son plaidoyer en non-culpabilité pour cause de maladie ou de défaut mental.

Perri n’a pas précisé. Le juge a ordonné une évaluation mentale pour lui.

Lorsqu’un accusé présente un tel plaidoyer en vertu de la loi du Wisconsin, un juge ou un jury doit déterminer s’il est coupable ou innocent du crime allégué. Si l’accusé est reconnu coupable, un juge ou un jury doit déterminer si l’accusé était mentalement responsable de sa conduite au moment de l’infraction. Une telle décision pourrait entraîner l’internement de l’accusé dans un établissement de santé mentale plutôt qu’en prison.

Perri a annoncé le changement après que Dorow ait refusé une demande de la défense de déplacer le procès hors du comté de Waukesha ou de faire venir des jurés de l’extérieur du comté. Perri a fait valoir que la publicité autour de l’incident a été si intense et si massivement négative que Brooks ne peut pas obtenir un procès équitable dans le comté.

Dorow a déclaré qu’elle avait constaté que la couverture médiatique avait été prolifique mais objective et que les jurés n’étaient pas tenus d’ignorer une affaire. Elle a poursuivi en disant que les analyses d’Internet montrent que l’intérêt pour les articles sur le défilé a diminué depuis les premières semaines qui ont immédiatement suivi l’incident et qu’elle était convaincue que le tribunal pourrait réunir un groupe d’environ 150 jurés potentiels qui pourraient trancher l’affaire équitablement.

La plainte pénale détaillant les accusations portées contre Brooks décrit comment il aurait conduit dans des foules de spectateurs pendant le défilé. Les gens ont rebondi sur son véhicule alors que la police lui ordonnait de s’arrêter. La police a arrêté Brooks plus tard dans la nuit.

Brooks est détenu sur une caution en espèces de 5 millions de dollars. Il a comparu à l’audience de lundi avec un masque chirurgical et un T-shirt de prison orange. Il n’a rien dit tout au long de la procédure.

Son procès devait commencer le 3 octobre et durer tout le mois. Il n’était pas immédiatement clair si cette date serait maintenue compte tenu du nouveau plaidoyer de Brooks.

Todd Richmond, l’Associated Press