Un homme accusé dans la plus grande affaire de drogue et d’armes à feu de Toronto s’exprime

L’homme accusé dans la plus grande affaire de drogue et d’armes à feu de l’histoire de Toronto s’exprime, déclarant à la barre lors de son procès qu’il n’est pas un gros trafiquant de drogue, mais un “guérisseur bio-énergétique” qui a été aussi surpris que quiconque pour trouver des dizaines d’armes à feu et des millions de dollars de drogue dans son appartement partagé.

Le témoignage en larmes de Daniel Dubajic est venu alors que le procureur de la Couronne suggérait qu’il n’était pas dupé par un colocataire mais en fait en ligue avec lui, gagnant de l’argent qu’il n’a pas dépensé pour son humble style de vie mais plutôt caché dans Bitcoin – et il aurait le juge croire qu’il était juste la personne la plus malchanceuse en vie.

« Je fais du travail de guérison et d’énergie et j’aide les gens depuis de nombreuses années. Je fais des soins naturels. Si vous regardez les médias sociaux, vous me verrez avec les perroquets que j’élève et les canards que j’élève », a déclaré Dubajic alors que sa voix s’élevait à la barre.

Daniel Dubajic et son perroquet sont vus sur cette image non datée.

« J’ai travaillé avec de nombreuses célébrités. J’ai travaillé avec des gens qui meurent du cancer et le médecin les renvoie chez eux pour mourir et ils survivent », a-t-il déclaré.

« Au lieu d’être dans le journal pour ça, je suis dans le journal en tant que trafiquant de drogue ? J’ai deux voitures qui ne valent presque rien. Je n’ai pas d’argent. Je suis endetté. Cela n’a aucun sens », a-t-il déclaré.

Dubajic a été inculpé de dizaines de crimes liés aux armes à feu et à la drogue et placé en garde à vue après que son appartement sans prétention à Etobicoke a été perquisitionné en 2020. La police a déclaré à l’époque qu’ils y avaient été conduits par un pourboire.

“Cette saisie est la plus grande saisie de drogue et d’armes à feu en une seule journée de l’histoire du TPS”, a déclaré le surintendant Domenic Sinopoli lors d’une conférence de presse à l’époque.

Un certain nombre d’armes à feu qui auraient été saisies dans un appartement partagé de Daniel Dubajic sont vues ici.

Des photos de pièces à conviction obtenues par CTV News Toronto montrent des sacs polochons remplis de briques de cocaïne emballées, certaines portant le mot « LUCKY ». Au total, 57 armes de poing ont été retrouvées, huit armes d’épaule, plus de 100 kg de cocaïne, 30 kg de crystal meth, ainsi que de la MDMA et de la marijuana.

Mais la majorité a été retrouvée dans une chambre que Dubajic a dit avoir louée à un ami d’un ami. Sur la porte se trouvait une pancarte indiquant «Vandelay Industries», une référence à l’émission télévisée «Seinfeld» d’un personnage fictif de la société que George Costanza donne comme référence professionnelle.

“Il a loué la deuxième chambre à quelqu’un qu’il ne connaissait pas très bien venant d’un ami en qui il avait confiance”, a déclaré l’avocat de Dubajic, Mitchell Warsoff, dans une interview.

« Cette personne n’a jamais dormi dans la chambre. Finalement, lorsqu’un mandat de perquisition a été effectué pour une raison quelconque, la police a trouvé toute cette contrebande, à sa grande surprise », a déclaré Warsoff.

Dubajic n’a pas de casier judiciaire et mène une “existence humble et frugale”, a déclaré Warsoff, ajoutant qu’il avait guéri des gens “apparemment avec succès” en prison.

Une cache de drogue qui aurait été trouvée dans un appartement partagé de Daniel Dubajic est visible dans cette pièce à conviction.

Dubajic a laissé sa porte ouverte pour ses chiens et avait également un perroquet qu’il a déclaré avoir élevé.

Ses réseaux sociaux montrent le portrait d’un homme frustré par les restrictions du COVID-19, partageant des mèmes dont un qui utilisait une image de Brad Pitt à côté du texte, “Première règle de 2021 : ne prenez pas le vaccin”.

Dubajic a admis avoir cinq onces de cocaïne, a-t-il dit, pour son usage personnel et pour de petites transactions avec jusqu’à sept personnes.

Lors de son contre-interrogatoire, la procureure de la Couronne Erin Pancer lui a dit : « Vous voyez qu’il y a une incohérence entre le mode de vie holistique et le reniflement de cocaïne.

Il a répondu : « Non, je ne fais rien qui nuise à ma santé… J’ai personnellement pris de la cocaïne et je n’ai eu aucun problème.

Pancer a suggéré qu’un registre manuscrit montrait qu’il travaillait pour son colocataire, et que son manque d’argent était dû au fait qu’il achetait du Bitcoin, alléguant que son histoire est tout simplement incroyable.

“Vous nous dites essentiellement que vous êtes la personne la plus malchanceuse de tous les temps”, a-t-elle déclaré.

« Je vous dis quels sont les faits », a-t-il répondu. Il a nié savoir comment acheter du Bitcoin.

Parmi les personnes connectées à cette chambre louée, le tribunal a appris que deux d’entre elles étaient tombées au sol et que l’une d’entre elles était décédée.

La norme dans une affaire pénale est la preuve hors de tout doute raisonnable, et la simple proximité des drogues et des armes à feu peut ne pas suffire à le condamner, bien que l’accusation ait soutenu qu’il devait savoir qu’ils étaient dans la maison.