Un homme accusé d’agression lors de fusillades aléatoires sur l’autoroute de Seattle

SEATTLE — Un homme de 44 ans accusé d’avoir tué au hasard tirs sur des véhicules sur l’Interstate 5 au sud de Seattle, blessant six personnes, dont une grièvement, a été inculpé de cinq chefs d’agression, ont déclaré jeudi les procureurs du comté de King.

La police de l’État de Washington a déclaré qu’Eric Jerome Perkins avait tiré sur trois voitures roulant vers le nord sur l’I-5 vers 20h30 lundi, et sur trois autres véhicules roulant vers le sud plusieurs heures plus tard. Les occupants de toutes les voitures, sauf un, ont été blessés. Il est détenu à la prison du comté de King contre une caution d’un million de dollars et sa comparution en justice est prévue pour le 19 septembre.

« L’accusé a tiré sans discernement sur plusieurs véhicules alors qu’il circulait sur les autoroutes très fréquentées des régions de Seattle et de Tacoma », a déclaré le procureur adjoint principal Stephen Herschkowitz dans sa demande de caution élevée. « Il est responsable des blessures graves et potentiellement mortelles infligées à plusieurs des victimes. »

Perkins a des antécédents criminels en Californie qui comprennent deux condamnations pour cambriolage, deux condamnations pour recel de biens volés et un chef d’accusation de menace avec intention de terroriser et d’entraver, a déclaré Herschkowitz.

Les messages laissés au Département de la défense publique du comté de King demandant des commentaires n’ont pas reçu de réponse immédiate.

Perkins a affirmé que des gens « volaient son identité, le menaçaient et le suivaient », alors il « a pris les choses en main » et a tiré sur des voitures pour les faire « reculer », a déclaré le détective de la patrouille d’État de Washington, Russell Haake, dans un dossier judiciaire.

Perkins a déclaré au policier Kameron Watts qu’il avait essayé d’obtenir de l’aide des services de police de Tacoma et de Fircrest, mais que cela n’avait pas fonctionné, il avait craint pour sa vie et avait emprunté un pistolet Glock 40 à un ami, selon le dossier. Il a dit au policier qu’il avait tiré sur les voitures parce qu’elles essayaient de le coincer.

La première victime conduisait une Tesla 2022 en direction nord sur l’I-5 lundi soir lorsqu’elle a remarqué une Volvo blanche 2001 immatriculée en Californie qui se déplaçait de manière erratique. Il a appelé le 911 mais le conducteur de la Volvo a tiré deux coups de feu dans une portière arrière, touchant une passagère au torse, la blessant grièvement.

Peu après, un autre conducteur a signalé avoir entendu deux bruits secs avant que sa vitre ne se brise, blessant la femme de l’homme. Un troisième conducteur a appelé le 911 une minute plus tard en disant qu’il avait entendu deux coups de feu et que son passager avait été touché par une balle dans le bas du dos. Il a été transporté à l’hôpital.

Deux heures plus tard, le conducteur de la Volvo a tiré dans la portière passager d’une Kia 2022 transportant trois adultes et deux enfants, a déclaré Haake. La balle a touché deux des adultes à la jambe. Quelques minutes plus tard, une autre personne a appelé la police d’État pour dire que quelqu’un lui avait tiré dessus, brisant ses vitres latérales. À 23 h 01, un autre conducteur de Tesla a déclaré avoir reçu une balle dans le cou.

Mardi, vers 00h40, les policiers ont localisé la Volvo et ont placé Perkins en garde à vue sans incident. Ils ont trouvé une arme de poing entre la console centrale et le siège passager avant, a déclaré le détective.