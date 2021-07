Un homme accusé d’abus raciaux après avoir visé un «chant de singe» contre l’ex-star de Manchester United Rio Ferdinand

Ferdinand travaillait pour un diffuseur britannique lors du match entre les Wolves et Manchester United à Molineux le 23 mai, un match qui a vu la participation de 10 000 supporters locaux alors que les autorités commençaient à assouplir les restrictions de Covid-19 qui étaient en place pour une grande partie des Anglais. saison.

Les choses ont vite tourné au vinaigre, alors que Ferdinand a tweeté au cours de la seconde moitié du match qu’il avait été ciblé par un soi-disant « chant de singe » par un supporter des Wolves, affirmant plus tard que le fan fautif avait été éjecté du stade.

Les loups ont publié une déclaration rapide après le match pour dire qu’ils étaient « profondément désolé » à propos de l’expérience de Ferdinand – et près de deux mois après l’incident, la police des West Midlands a confirmé qu’un homme faisait face à des accusations.

« Nous avons accusé un homme d’avoir abusé de la race du spécialiste du football Rio Ferdinand lorsque les fans sont revenus à Molineux pour la première fois depuis plus d’un an« , ont-ils déclaré dans un communiqué.

« Jamie Arnold est accusé de propos et gestes racistes envers l’ancien international anglais lors du match entre les Wolves et Manchester United en mai.

« L’homme de 31 ans, originaire de Stone, dans le Staffordshire, a également été accusé d’avoir fait des commentaires homophobes et comparaîtra devant le tribunal de première instance de Dudley le 29 juillet.

« C’était le premier match où un nombre réduit de supporters a été autorisé à entrer sur le terrain suite à l’assouplissement des restrictions de verrouillage de Covid.

« L’enquête a été menée par PC Stuart Ward, qui a été nommé premier officier britannique dédié aux crimes haineux au sein d’une unité de football.

« Il est à l’avant-garde du travail continu de notre unité pour éliminer tout abus contre les footballeurs et les fans. »

Ferdinand n’a pas commenté publiquement l’annonce des accusations, mais a déclaré à l’époque que le fan en question devait être « éduqué ».

« Ces dernières semaines, ça a été irréel de voir les fans revenir, écrivait Ferdinand en mai.

« Cependant, pour le fan des Wolves qui vient d’être expulsé pour avoir chanté un singe contre moi, vous devez être renvoyé du football et éduqué. Venez me rencontrer et je vous aiderai à comprendre ce que c’est que d’être victime de violence raciale.«

La nouvelle de l’accusation intervient dans un contexte d’examen approfondi du fléau du racisme dans le football anglais après qu’un trio de stars anglaises – Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho – ont été victimes d’abus en ligne après avoir manqué des pénalités lors de la défaite finale de l’Euro 2020 contre l’Italie le week-end dernier .