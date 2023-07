Un homme accusé après le vol et l’endommagement du drapeau de la fierté à North Vancouver

La GRC de North Vancouver affirme qu’un homme fait face à des accusations selon lesquelles un drapeau de la fierté a été volé et endommagé.

Kristopher Kamienik a été accusé d’un chef de vol de moins de 5 000 $ et d’un chef de méfait de moins de 5 000 $ mercredi 19 juillet.

L’incident s’est produit le 25 mai à Lonsdale Quay. Selon la police, un mât de drapeau a également été endommagé au cours du processus. L’incident a été publié sur les médias sociaux, puis porté à l’attention de la GRC.

Le suspect a été arrêté le 22 juin.

« Nous n’avons absolument aucune tolérance pour les comportements qui cherchent à marginaliser, rabaisser ou intimider les membres de notre communauté LGBTQ2S+, et nous ferons tout notre possible pour enquêter sur les crimes haineux et les incidents motivés par la haine, afin que les responsables soient tenus responsables », a déclaré le const. Mansour Sahak.

