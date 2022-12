Un homme accusé après la mort d’un réfugié ukrainien de sept ans dans un délit de fuite à Montréal

Un homme a été inculpé à la suite du décès d’une fillette de sept ans à Montréal qui est décédée après avoir été heurtée par un véhicule alors qu’elle se rendait à l’école mardi avec ses frères et sœurs.

La jeune fille a été identifiée comme étant Maria Legenkovska, une réfugiée ukrainienne arrivée au Canada il y a à peine deux mois après que sa famille a fui l’invasion russe en Ukraine.

Juan Manuel Becerra Garcia, 45 ans, a comparu mercredi devant un palais de justice de Montréal pour être accusé de ne pas s’être arrêté sur les lieux d’un accident ayant causé la mort. Selon la police, l’accusé, un résident de Longueuil, au Québec, s’est rendu mardi après avoir initialement fui les lieux de la collision avec délit de fuite.

La victime se promenait dans une zone scolaire de l’arrondissement Ville-Marie mardi matin lorsqu’elle a été heurtée par un véhicule.

Une fille frappée dans un délit de fuite

LA COMMUNAUTÉ UKRAINIENNE OFFRANT UN SOUTIEN

La jeune fille est arrivée en tant que réfugiée avec sa mère, son frère et sa sœur, selon Michael Shwec, chef de la section québécoise du Congrès ukrainien canadien. Il a dit que le père de la fille était resté pour combattre en Ukraine.

“C’est incroyable ce que vit cette pauvre mère”, a déclaré Schwec. “En pensant qu’elle est venue ici, elle avait un endroit sûr, a commencé à s’intégrer à la vie à Montréal. Que cela se produise, surtout vers Noël – juste avant les vacances. C’est un terrible cauchemar que vous ne voudriez pas que quiconque ait à vivre .”

Une collecte de fonds en ligne a été mise en place par la paroisse locale pour aider la famille à couvrir les frais funéraires.

“Donc, la mère, la famille, traverse une période très difficile et la communauté cherche à célébrer Noël en tant que communauté et maintenant nous avons ce nuage noir sur tout le monde. C’est une période très difficile”, a déclaré Schwec.

Volodymyr Kouchnir, le prêtre de l’Église orthodoxe ukrainienne Sainte-Sophie à Montréal, offre un soutien spirituel à la mère de Legenkovska et il espère parler à son père dans les prochains jours.

“Elle a appelé son mari et lui a expliqué ce qui s’était passé. Et il a dit:” Je ne pouvais pas y croire. Ce n’est pas vrai. N’est-ce pas? Non, ce n’est pas vrai. Je sais, elle est – elle est vivante. Et c’est très difficile pour lui d’accepter que sa fille soit partie », a déclaré Kouchnir.

“Imaginez-le se battre pour être là dans la guerre, se battre pour la liberté de ses enfants de vivre une vie libre… pour que les enfants aient une vie meilleure… il a envoyé sa femme et ses enfants dans un endroit sûr au Canada”, a-t-il déclaré.

Kouchnir est devenu ému lorsqu’il a parlé des funérailles de la jeune fille, qui, selon lui, auront lieu dans la semaine.

“Moi, en tant que père, j’ai deux enfants et je suis le père de l’église… Je ne sais pas comment je vais gérer ça. Honnêtement, je me demande si je pourrai accomplir le service “, ajoutant qu’il fera appel à l’aide d’autres prêtres. Il a dit qu’il espère offrir un soutien à la famille de la jeune fille.

“J’essaie d’aider autant que je peux, car il est très important d’aider spirituellement aussi. [Her mother is] très, très triste, très déprimée… Elle sera entourée, bien sûr, des soins, des gens, des amis de l’église et ainsi de suite. C’est très important de lui apporter un soutien spirituel et de traverser cette période la plus difficile.”

LE SUSPECT S’EST RENVOYÉ

La police de Montréal (SPVM) a été appelée sur les lieux vers 8 h 05, où elle a trouvé la jeune fille grièvement blessée. Elle a été transportée à l’hôpital dans un état critique mais a succombé à ses blessures.

Garcia s’est rendu mardi après-midi, porte-parole de la police de Montréal Const. dit Mariane Allaire Morin.

L’accusé doit revenir au tribunal jeudi et sera accompagné d’un interprète en espagnol. L’audience de jeudi fixera une date pour une enquête sur le cautionnement ou parviendra à un accord sur les conditions de libération. La Couronne s’est opposée à sa libération sous caution.

Son avocat, Eric Coulombe, n’a fait aucun commentaire après la mise en accusation.

Becerra n’a pas de casier judiciaire.

‘WAKE-UP CALL’, DISENT LES VOISINS

Un groupe d’environ 40 personnes en deuil a participé à une veillée mardi soir.

“C’est une petite communauté. Tout le monde connaît tout le monde. C’est donc un signal d’alarme. Parce que beaucoup de gens disent que la circulation est vraiment, vraiment mauvaise. C’est une catastrophe”, a déclaré l’organisateur Philippe Bouchard.

La voisine Isabelle Tames a déclaré que la tragédie avait mis en lumière les inquiétudes déjà exprimées dans la communauté à l’est du centre-ville de Montréal concernant les excès de vitesse dans la rue.

“La sœur était vraiment choquée, elle disait que la voiture est arrivée très vite”, a déclaré la voisine Isabelle Tames. “Il y a beaucoup de circulation aux heures de pointe à cause de Sherbrooke (Rue). Ils veulent éviter Sherbrooke et ils prennent cette rue. Le truc c’est que c’est une rue d’école, il y a une école. Tous les enfants marchent ici. C’est triste qu’il fallait qu’une tragédie se produise pour voir qu’il y a un danger ici.”

Le premier ministre du Québec, François Legault, a abordé la tragédie lors d’une mêlée de presse à Québec mercredi matin.

«Bien sûr, il faut faire attention dans les zones scolaires partout au Québec, tout le temps. On a des enfants, nos enfants, à pied ou à vélo pour aller à l’école», a-t-il dit. “C’est trop triste de voir quelqu’un d’Ukraine, venant de la guerre, finir comme ça. C’est terrible.”

Un récent sondage de l’Association canadienne des automobilistes (CAA) a révélé que 96 % des automobilistes ont été surpris en excès de vitesse lors d’une campagne éclair de sécurité dans une zone scolaire à l’extérieur de l’école Saint-Arsène, une école située au nord du lieu de l’accident mortel de mardi.

L’enquête menée en octobre a montré qu’en moyenne, les conducteurs roulaient à 10 km/h au-dessus de la limite de vitesse affichée de 30 km/h dans la région lorsque les élèves arrivaient à l’école.

La CAA a publié le sondage dans le cadre d’une campagne de sensibilisation dans les jours qui ont précédé l’Halloween pour avertir les automobilistes de faire attention aux enfants dans les rues de la ville.

« Depuis plusieurs années, CAA-Québec redouble d’efforts pour éduquer et sensibiliser les automobilistes à l’importance de respecter les panneaux de signalisation et de respecter la limite de vitesse. Les accidents arrivent vite, et ces vérifications ponctuelles prouvent qu’il faut poursuivre nos efforts pour les prévenir, maintenant plus que jamais », a déclaré le directeur de la Fondation CAA-Québec, Marco Harrison, dans un communiqué de presse du 22 octobre sur la campagne.

Avec des fichiers de Matt Gilmour de CTV et de La Presse canadienne